05.09.2020 - 19:36 | | AA
Dünyada 19 milyondan fazla kişi corona virüsü yendi
Dünya genelinde yeni tip corona virüs tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 19 milyonu aştı.
Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 19 milyon 22 bin 244 kişi, hastalığı yenmeyi başardı.
En fazla hastanın iyileştiği ilk 5 ülke sırasıyla ABD (3 milyon 637 bin 619), Brezilya (3 milyon 278 bin 243), Hindistan (3 milyon 162 bin 305), Rusya (838 bin 126) ve Güney Afrika (557 bin 818) oldu.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgınında vaka sayısı, dünya genelinde 26 milyon 922 bini geçerken salgında 880 bin 977 kişi hayatını kaybetti.
Balayından dönen çifte dehşeti yaşattılarBalayından dönen Mersin Barosu avukatlarından Mustafa Doğan ve eşi Büşra Doğan'ın otomobili, trafikte, içinde 4 kişi bulunan başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Doğan çiftinin, kırmızı ışıkta durduğu sırada da yanlarına gelerek silah gösterip, tehditler savuran şüpheliler, kayıplara karıştı. Çiftin savcılığa şikayetçi olduğu trafik terörü, kameralar tarafından görüntülendi.