Dünyada 30.5 milyon doz aşı uygulandı

Oxford Üniversitesi’ne bağlı Our World in Data veri portalına göre, 43 ülkede 30.5 milyondan fazla doz aşı uygulandı. ABD 10 milyon doz aşı uygulamasıyla dünyada başı çekerken, bu ülkeyi 9 milyon dozla Çin, 3.2 milyon dozla Avrupa Birliği ülkeleri izledi.



Çöpe gidiyor



ABD’deki aşılama programı ilk olarak 14 Aralık’ta sağlık çalışanlarına uygulanmasıyla başladı. Ülkede, şu ana kadar 9.94 milyon doz aşı yapıldı ve 636 binin üzerinde kişi ise 2 doz aşı rejimini tamamlayabildi. ABD, 20 milyon dozluk Pfizer-BioNTech ve Moderna aşısını, ocak ayının ortasına kadar ülke genelindeki eyaletlere dağıtmayı amaçlıyor. ABD’de aşı uygulaması programında öncelik verilen gruplara yönelik çok katı kurallar nedeniyle aşı dozlarının kullanılamayarak çöpe gitmeye başlaması üzerine eyaletlerin yetkilileri söz konusu kuralları gevşetmeye başladı. New York Times’ın haberine göre, sağlık çalışanları bundan böyle uygulamada öncelik verilen kesimden aşı uygulamasına gelmeyenlerin olması halinde kullanım tarihi geçmek üzere olan aşıları kamuda çalışan kasiyer, eczacı, öğretmen ve teslimat çalışanları gibi gruplardaki diğer kişilere uygulayabilecek. Küresel aşılama kampanyasının başlamasıyla, ülkeler aşılara eşit olmayan bir erişim sağladı. Çoğu ülke, henüz ilk aşı uygulamasına başlamamışken İsrail’in aşılama oranı her 100 kişide 20.7 doz olarak kaydedildi.