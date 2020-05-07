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SalgÄ±ndan en fazla etkilenen ABD'deki Kovid-19 vakalarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ± 1 milyon 278 bine ulaÅŸtÄ±, can kaybÄ± 76 bin 101 oldu. Ãœlkedeki iyileÅŸen sayÄ±sÄ± ise 215 bine yaklaÅŸtÄ±.



ABD'de gÃ¶zaltÄ± merkezinde ilk kez bir gÃ¶Ã§men Kovid-19 ile baÄŸlantÄ±lÄ± komplikasyonlar nedeniyle yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, Ã¼lke genelinde yayÄ±lan salgÄ±nÄ±nÄ±n ana Ã§Ä±kÄ±ÅŸ noktasÄ±nÄ±n New York olduÄŸunun tespit edildiÄŸi belirtildi.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n yaverlerinden birisinin Kovid-19'a yakalandÄ±ÄŸÄ± belirtilirken, ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± (Pentagon), Kovid-19 nedeniyle hastanelerde tedavi edilen kiÅŸilerin askere alma sÃ¼recinde elenmesi kararÄ± aldÄ±.

Ä°ngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 30 bin 615'e ulaÅŸÄ±rken, vaka sayÄ±sÄ± ise 206 bin 715 oldu.

Ä°ngiltere'nin resmi istatistik kuruluÅŸu, Kovid-19 kaynaklÄ± Ã¶lÃ¼mlerde, siyahilerin beyazlardan 4 kat daha fazla hayatÄ±nÄ± kaybetme riski taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

TÃ¼rkiye'de bir aydÄ±r uygulanan immÃ¼n plazma tedavisi, Ä°ngiltere'de denenmeye baÅŸlandÄ±.

Fransa'da tedbirler 11 MayÄ±s'ta gevÅŸetilecek

Ä°talya'da Kovid-19 kaynaklÄ± Ã¶lÃ¼mlerinin sayÄ±sÄ± ise 29 bin 958'e Ã§Ä±ktÄ±. Ãœlkedeki vaka sayÄ±sÄ± 215 bin 858, iyileÅŸen sayÄ±sÄ± ise 96 bin 276 olarak aÃ§Ä±klandÄ±.

Ä°spanya'da ise can kaybÄ± 26 bin 70'e, toplam vaka sayÄ±sÄ± da 256 bin 855'e yÃ¼kseldi. HastalÄ±ÄŸÄ± atlatanlarÄ±n sayÄ±sÄ± da 163 bin 919 oldu.

4 MayÄ±s'tan itibaren kademeli normalleÅŸme sÃ¼recinin baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ä°spanya'da, 11 MayÄ±s Pazartesi gÃ¼nÃ¼nden itibaren "1. seviye" olarak adlandÄ±rÄ±lan ikinci aÅŸamaya geÃ§ilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Ä°spanya'da diktatÃ¶r Francisco Franco dÃ¶neminin (1936-1975), "KÃ¼Ã§Ã¼k Billy" lakaplÄ± iÅŸkenceci polisi Antonio Gonzalez Pacheco, Kovid-19 nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle yaÅŸanan can kaybÄ± 25 bin 987'ye yÃ¼kselirken, vaka sayÄ±sÄ± 174 bin 791, iyileÅŸen sayÄ±sÄ± ise 55 bin 27 olarak aÃ§Ä±klandÄ±.

Fransa'da salgÄ±n nedeniyle alÄ±nan tedbirlerin kademeli olarak gevÅŸetilmesinin ilk adÄ±mÄ± 11 MayÄ±s'ta atÄ±lacak.

SalgÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Vuhan'da eÄŸitime yeniden baÅŸlandÄ±

Can kaybÄ± BelÃ§ika'da 8 bin 415, Brezilya'da 8 bin 605, Almanya'da 7 bin 322, Ä°ran'da 6 bin 486, Hollanda'da 5 bin 288, Kanada'da 4 bin 280, Ä°sveÃ§'te 3 bin 40, Meksika'da 2 bin 704, Ä°sviÃ§re'de 1810, Hindistan'da 1787, Rusya'da 1625, Portekiz'de ise 1105 oldu.

Ã‡in'de, salgÄ±nÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Vuhan kentinde orta dereceli okullarda yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitim kÄ±smi olarak yeniden baÅŸladÄ±.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM), salgÄ±nÄ±nÄ±n, dÃ¼nyanÄ±n en yoksul Ã¼lkelerinde 3 ila 6 aya kadar zirve noktasÄ±na ulaÅŸmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸini bildirerek milyonlarca kiÅŸinin salgÄ±ndan korunmasÄ± iÃ§in 6,7 milyar dolar yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Almanya'da sanayi Ã¼retimi yÃ¼zde 9,2 gerileyerek 1991'den bu yana puan bazÄ±nda en bÃ¼yÃ¼k dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼ gÃ¶sterdi.

Rusya'da hizmet sektÃ¶rÃ¼ SatÄ±nalma YÃ¶neticileri Endeksi (PMI), 12,2 deÄŸerine geriledi ve 19 yÄ±lÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesini kaydetti.

BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'deki Avrupa BirliÄŸi (AB) Komisyonunda toplam 61 personelin Kovid-19 testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Yunanistan'daki sanatÃ§Ä±lardan Kovid-19 protestosu

Yunanistan'Ä±n baÅŸkenti Atina'da, salgÄ±n tedbirleri nedeniyle mesleklerinin olumsuz yÃ¶nde etkilendiÄŸini belirten sanatÃ§Ä±lar, protesto gÃ¶sterisi dÃ¼zenledi.

Finlandiya'da SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Aino-Kaisa Pekonen ile Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± Tuula Haatainen, Kovid-19 ÅŸÃ¼phesiyle karantinaya alÄ±ndÄ±.

KaradaÄŸ'da hastanelerde Kovid-19 vakasÄ± kalmadÄ±.

Polonya'da 10 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi, Kovid-19 nedeniyle ertelendi.

SÄ±rbistan'da 15 Mart'tan beri uygulanan olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin (OHAL) dÃ¼n gece kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, bugÃ¼nden itibaren sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± da kalkmÄ±ÅŸ oldu.

GÃ¼ney Kore'den ikinci dalga uyarÄ±sÄ±

Brezilya'da SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Nelson Teich, gÃ¶reve geldiÄŸinden bu yana ilk kez, salgÄ±nÄ±n yayÄ±lmasÄ±na engel olmak iÃ§in Ã¼lkenin bazÄ± yerlerinde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n gerekli olabileceÄŸini belirtti.

Irak, Ä°ran'la arasÄ±ndaki Zurbatiyah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± haftada iki gÃ¼n ticari geÃ§iÅŸlere aÃ§ma kararÄ± aldÄ±.

Kenya ve Uganda, salgÄ±nla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda UluslararasÄ± Para Fonundan (IMF) borÃ§ alacak.

SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Doktorlar (MSF), Yemen'in geÃ§ici baÅŸkenti Aden'deki Kovid-19 tedavi merkezinin yÃ¶netimini teslim aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

GÃ¼ney Kore SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± Afet YÃ¶netimi, salgÄ±nÄ±nÄ±n ikinci dalgasÄ± iÃ§in tÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n hazÄ±rlÄ±klÄ± olmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi. Ãœlkede okullarÄ±n 13 MayÄ±s'tan itibaren kademeli olarak aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ±n duyurulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±ndan endiÅŸe eden veliler imza kampanyalarÄ± baÅŸlattÄ±.

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