15.04.2020 - 10:20 | | AA
Dünyada corona virüsten iyileşenlerin sayısı 480 bini aştı
Dünyada, Covid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 480 bini geçti.
İyileşen vaka sayısının en fazla görüldüğü Çin'de, Kovid-19'a yakalanan 77 bin 816 kişi sağlığına kavuştu.
Çin'den sonra en fazla vakanın iyileştiği ülkeler sırasıyla Almanya (72 bin 600), İspanya (67 bin 504), İran (48 bin 129), ABD (38 bin 820), İtalya (37 bin 130) ve Fransa (28 bin 805) oldu.
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 243'e ulaşırken, virüs nedeniyle 126 bin 758 kişi hayatını kaybetti.
Halen tedavi gören 1 milyon 338 bin 737 aktif enfekte vaka bulunuyor.
Ehliyetsiz trafiğe çıkan gençlerden şok sözler! Ceza yiyeceğimizi biliyordukİstanbul Alibeyköy’de corona virüs tedbirleri kapsamında gece saatlerimde uygulama yapan polis ekipleri, sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı iki genci araçta yakaladı. Ehliyeti yanında bulunmayan ve biner lira para cezası kesilen gençler, “Ceza yiyeceğimizi biliyorduk” dedi.