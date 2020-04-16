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16.04.2020 - 15:09 | | AA

Dünyada corona virüsten iyileşenlerin sayısı 520 bini aştı

Dünyada corona virüs tespit edildikten sonra iyileşenlerin sayısı 520 binin üzerine çıktı.

Dünyada corona virüsten iyileşenlerin sayısı 520 bini aştı

Yeni tip corona virüs (Covid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada 520 bin 930 kişi virüsü yenmeyi başardı.

İyileşenlerin sayısının en fazla görüldüğü Çin'de, Çovid-19'a yakalanan 77 bin 892 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'den sonra en fazla hastanın iyileştiği ülkeler ise sırasıyla Almanya (77 bin), İspanya (74 bin 797), İran (49 bin 933), ABD (48 bin 708), İtalya (38 bin 92) ve Fransa (30 bin 955) oldu.

Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 2 milyon 94 bin 839'a ulaşırken, virüs nedeniyle 135 bin 564 kişi hayatını kaybetti. Halen tedavi gören 1 milyon 438 bin 345 aktif enfekte vaka bulunuyor.

Türk doktordan tüyler ürperten sözler: 'Korku filmi gibi'Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Cem Özuğuz, corona virüse yakalandıktan sonra tedavi sürecinde akciğer dinleme bulguları arttığı ve ateşi geçmediği için ikinci bir akciğer kontrol tomografisi çekildiğini belirterek, "Biraz seyrettim, bakmaya korktum. Bu kadar hızlı ilerleyen, akciğeri yok edip tahrip eden bir virüs. O videoyu izlediğimde korku filmi izlemiş gibi oldum." dedi.
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