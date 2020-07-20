Dünyada günlük vaka rekoru

Dünya genelindeki koronavirüs vakalarında önceki gün rekor sayıda günlük artış kaydedildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 24 saat içinde tespit edilen yaklaşık 260 bin vakayla, salgının başlangıcından bu yana tek bir gündeki en büyük artışın görüldüğünü açıkladı. En fazla vaka artışları ABD, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika’da görüldü. Öte yandan dünya genelinde bir günde Kovid-19’dan 7 bin 360 kişinin hayatını kaybetmesiyle günlük ölü sayısında da 10 Mayıs’tan bu yana en büyük artış oldu.

Ölü sayısı 605 bini geçti

İnternet sitesi Worldometers’ın verilerine göre, dünya genelinde dün koronavirüs vaka sayısı 14 milyon 452 bin 519’a, ölü sayısı 605 bin 614’e, iyileşen hasta sayısı ise 8 milyon 636 bin 819’a yükseldi. Ölenlerin dörtte birinin ABD’de olduğu bildirildi.

Neden artıyor?

- ABD’de koronavirüs vaka sayıları özellikle önlem almakta ve maske takmayı zorunlu kılmakta geciken güney eyaletlerinde artıyor. Florida, Teksas ve Arizona’da büyük artışlar görüldü. Florida şu anda ABD’deki salgının merkez üssü. Eyalette geçen cumartesi 10 bin yeni vaka ve 90 ölüm görüldü. Böylece toplam vaka sayısı 337 bin, ölü sayısı da 5 binin üzerine çıktı.

- Brezilya’da salgının ciddiye alınmaması nedeniyle önlem alınmaması vaka sayısını artırdı.

- Hindistan da Kovid-19 vaka sayısında dünya üçüncüsü. Uzmanlara göre, Hindistan’ın salgının zirvesine ulaşması aylar sürebilir. Ülkede artan vakalarla başa çıkmakta zorlanılıyor.

Kurala uyanlar ve uymayanlar

- Fransa’nın başkenti Paris’te onlarca kişi Bassin de la Villette Gölü’nde kurulan sinema perdesi aracılığıyla teknelerde ve sosyal mesafe kuralına uygun şezlonglarda “Le Grand Bain” filmini seyretti.

- İspanya’nın Barselona kentinde polis, “evde kal” çağrısına uymayıp sahillere akın eden ve sosyal mesafe kuralına uymayan yüzlerce kişi nedeniyle plaj bölgesini kapatma kararı aldı.

- Fransa’nın tatil kasabası Saint Jean de Luz’da plajlar eski “sosyal mesafesiz” günlerine döndü!

- ABD’de Massachusetts eyaletine bağlı Boston kentinde önceki gün hava sıcaklığını fırsat bilen yüzlerce kişi plajları doldurdu.

Teksas’ta 85 bebekte Kovid-19!

ABD’nin Teksas eyaletinde, 85 bebeğin Kovid-19 hastası olduğu bildirildi. Corpus Christi Nueces Bölge Kamu Sağlığı Yöneticisi Annette Rodriguez, eyaletteki Kovid-19 vakaları arasında bir yaşından küçük 85 bebeğin yer aldığını açıkladı. Rodriguez, bebeklerin nasıl enfekte olduğuna ilişkin bilgi vermezken, “Bu bebekler daha bir yaşını bile görmedi. Lütfen bu hastalığın yayılmasını önlemek için yardım edin” dedi.

Sevgilisi olana 90 gün vize!

Bazı Avrupa Birliği ülkeleri, kıta dışında sevgilisi olan ve en az 3 ay ilişki yaşamış çiftlere vize kurallarını yumuşatıyor. Danimarka, Danimarkalı biriyle en az 6 ay ilişkisi olan ve AB dışından bir ülkenin vatandaşı olanlara “sevgili vizesi” veriyor. Hollanda’nın da Hollandalı biriyle en az 3 ay ilişkisi olan yabancılara seyahat engelini 27 Temmuz’dan itibaren kaldırması bekleniyor.