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13.01.2021 - 20:01 | | AA

Dünyada koronavirüste son durum! 66 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 66 milyonu geçti.

Dünyada koronavirüste son durum! 66 milyonu geçti

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 66 milyon 27 bin 4 kişi iyileşti.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

ABD'de 13 milyon 822 bin 761, Hindistan'da 10 milyon 130 bin 451, Brezilya'da 7 milyon 273 bin 707 ve Rusya'da 2 milyon 854 bin 88 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de bugün itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 218 bin 464 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı İtalya’da 1 milyon 673 bin 936’ya, Kolombiya'da 1 milyon 646 bin 892’ye, Almanya’da 1 milyon 596 bin 600’e, Arjantin'de 1 milyon 527 bin 861’e, İngiltere'de 1 milyon 406 bin 967’ye, Meksika'da 1 milyon 168 bin 354’e, Polonya'da 1 milyon 147 bin 123’e ve İran'da 1 milyon 94 bin 388’e ulaştı.

Dünya genelinde 24 milyon 270 bin 609 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 92 milyon 274 bin 759’a ulaşırken, virüs nedeniyle 1 milyon 977 bin 146 kişi hayatını kaybetti.

Ateş Kara ve Mehmet Ceyhan koronavirüs aşısı olduAcil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı olmasının ardından Mehmet Ceyhan ve Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara'da koronavirüs aşısı oldu.
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