Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 49 milyonu geçti

9 milyon 926 bin 637 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumundaki ABD'yi 8 milyon 411 bin 724 vaka ile Hindistan, 5 milyon 614 bin 258 vaka ile Brezilya, 1 milyon 733 bin 440 vaka ile Rusya, 1 milyon 601 bin 367 vaka ile Fransa, 1 milyon 365 bin 895 vaka ile İspanya, 1 milyon 217 bin 28 vaka ile Arjantin, 1 milyon 123 bin 197 vaka ile İngiltere, 1 milyon 117 bin 977 vaka ile Kolombiya ve 949 bin 197 vaka ile Meksika izledi.

Dünya genelinde 1 milyon 240 bin 618 kişi yaşamını yitirdi, virüse yakalanan 35 milyon 23 bin 40 kişi ise sağlığına kavuştu.