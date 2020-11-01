Dünyada vaka 50 milyonun eşiğinde

Bir yandan aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, diğer yandan çok hızla bulaşan koronavirüsün neden olduğu Kovid-19 hastalığı da yayılıyor. Verilere göre dün itibarıyla dünya genelinde koronavirüs vakaları 46 milyonu aşarak 50 milyonun eşiğine geldi. Kovid-19’dan ölenlerin sayısı ise dünya genelinde 1 milyon 200 bine yaklaştı. Bu hastalıktan iyileşenlerin sayısının da yine dünya genelinde 35 bine yaklaştığı bildirildi.



En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD’de 9 milyon 338 bin 483 kişide Kovid tespit edildi, salgın nedeniyle 235 bin 463 kişi hayatını kaybetti. ABD’nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şunlar: Hindistan (8 milyondan fazla), Brezilya(5 milyondan fazla), Rusya, Fransa, İspanya, Arjantin ve Kolombiya’da da 1 milyondan fazla. İngiltere, Meksika ve Peru’daki vaka sayıları ise 1 milyona yaklaşıyor.