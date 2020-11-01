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01.11.2020 - 07:00 |

Dünyada vaka 50 milyonun eşiğinde

Çin’in Vuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan koronavirüs salgını dünyayı allak bullak ederken, 2020’yi bitirmeye bir ay kala durum daha da vahim olarak hayatları tehdit ediyor.

Dünyada vaka 50 milyonun eşiğinde

Bir yandan aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, diğer yandan çok hızla bulaşan koronavirüsün neden olduğu Kovid-19 hastalığı da yayılıyor. Verilere göre dün itibarıyla dünya genelinde koronavirüs vakaları 46 milyonu aşarak 50 milyonun eşiğine geldi. Kovid-19’dan ölenlerin sayısı ise dünya genelinde 1 milyon 200 bine yaklaştı. Bu hastalıktan iyileşenlerin sayısının da yine dünya genelinde 35 bine yaklaştığı bildirildi.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD’de 9 milyon 338 bin 483 kişide Kovid tespit edildi, salgın nedeniyle 235 bin 463 kişi hayatını kaybetti. ABD’nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şunlar: Hindistan (8 milyondan fazla), Brezilya(5 milyondan fazla), Rusya, Fransa, İspanya, Arjantin ve Kolombiya’da da 1 milyondan fazla. İngiltere, Meksika ve Peru’daki vaka sayıları ise 1 milyona yaklaşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesindeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e geldi. Erdoğan AFAD Koordinasyon Merkezinde bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Nerede rezerv alan var bu çalışmaları yapıp rezerv alanlara göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süratle adımları atacak." ifadelerini kullandı.
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