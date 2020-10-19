Dünyada vaka sayısı 40 milyonu aştı

Virüsün bulaştığı kişi sayısı 40 milyon 2 bin 660’a ulaştı. Kovid-19’a yakalanan 29 milyon 919 bin 400 kişi iyileşti. Vakaların en fazla görüldüğü ABD’de 8 milyon 343 bin 140 kişi Kovid-19’a yakalandı. ABD’nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke sırasıyla Hindistan (7 milyon 494 bin 551), Brezilya (5 milyon 224 bin 362), Rusya (1 milyon 399 bin 334), İspanya (982 bin 723), Arjantin (979 bin 119), Kolombiya (952 bin 371), Fransa (867 bin 197) Peru (865 bin 549), Meksika (847 bin 108), İngiltere (705 bin 428) ve Güney Afrika (702 bin 131) oldu.

Yasağa karşı sokaktaydılar

Fransa’da salgınında günlük vaka sayısının 30 binleri geçmesiyle birlikte kararlaştırılan sokağa çıkma yasağı önceki gün uygulanmaya başladı. Bir grup, yasağ karşı başkent Paris’te gösteri düzenledi.