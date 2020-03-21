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21.03.2020 - 10:55 | | AA

Dünyada yeni tip corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınında can kaybı 11 bini aştı.

Dünyada yeni tip corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini aştı

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 11 bin 417 olarak güncelledi.

Verilere göre, yeni tip koronavirüs yüzünden "en fazla can kaybının yaşandığı ülke" 4 bin 32 kişinin hayatını kaybettiği İtalya oldu.

İtalya'nın ardından "ikinci en fazla ölüm", Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı ve toplam 3 bin 255 kişinin yaşamını yitirdiği Çin ana karasında görüldü.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle "en fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke" olan İran'da ise 1433 kişi hayatını kaybetti.

 

Rizeli genç, corona virüse karşı yaptığı ağaç evde yaşıyorRize’nin Güneysu ilçesinde, Tahsin Öztürk (23) corona virüsten korunmak için 8 metre yüksekliğindeki kiraz ağacının tepesine yaptığı 8 metrekarelik evde yaşamaya başladı.
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