Dünyanın en büyük aşılama programı başladı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 1,3 milyar nüfuslu ülkede Temmuz ayına kadar 300 milyon kişiyi aşılamayı hedeflediklerini duyurdu. Dün programın birinci gününde 50 yaşın üzerinde olanlar ve yüksek riskli sayılanlar dahil olmak üzere yaklaşık 300 bin kişiye aşının ilk dozunun verildiği belirtildi. Program kapsamında 150 bin kişilik özel eğitimli personelden oluşan bir aşılama ordusunun, 700 bölgede görevlendirildiği ifade edildi. Yetersiz ulaşım ağlarına ve dünyanın en kötü finanse edilen sağlık sistemlerinden birine sahip olan ülkede aşılar için 45 bin buzdolabı, 41 bin derin dondurucu ve 300 güneş enerjili buzdolabı dahil olmak üzere on binlerce soğutma sisteminin hazırlandığı belirtildi. Ülkede Hindistan üretimi Covishield ve Covaxin aşıları iki doz şeklinde uygulanacak.