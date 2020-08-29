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29.08.2020 - 16:59 | | DHA

Dünyanın en yüksek üç zirvesine en hızlı tırmanan kadın dağcı, rekor kırdı

Everest, K2 ve Kangchenjunga'ya bir yıl 364 günde oksijensiz tırmanmayı başaran Meksikalı dağcı Viridiana Alvarez Chavez, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Dünyanın en yüksek üç zirvesine en hızlı tırmanan kadın dağcı, rekor kırdı

Dağcılığa 28 yaşında başlayan Meksikalı Viridiana Álvarez Chávez, 36 yaşında tarihe geçti. Chavez, dünyanın en yüksek üç dağına yaptığı en hızlı tırmanışla Guinness Dünya Rekoru’nu kırmayı başardı.

Chávez, ‘üçlü’ tırmanışının son ayağını 2019 yılında tamamlayarak Guinness Dünya Rekoru’na başvurdu. Chavez’in başarısı Ağustos ayında Guinness tarafından tescillendi.

Rekorun eski sahibi, Güney Kore'nin en yüksek üç dağına iki yıl iki gün içinde tırmanarak ‘üçlü tırmanışı’ tamamlayan Go Mi-Sun adlı dağcı olduğu ifade edildi. Mi-Sun, iki yıl sonra batıda Himalayalarda bulunan Nanga Parbat'ta bir keşif gezisinde vefat ettiği kaydedildi.

Dünyanın en yüksek üç zirvesine en hızlı tırmanan kadın dağcı, rekor kırdı


Tırmanışları sırasında başından geçen kötü bir kazadan da bahseden Chavez, insan zihnin çok önemli olduğunu ifade etti. Özellikle dünyanın en yüksek ikinci dağı olan K2'ye tırmanışı sırasında başka bir tırmanıcının düşüşünü gören Chavez, yaklaşık 5 ile 7 dakika arasında donduğunu ve buna rağmen tırmanışa devam ettiğini söyledi.

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