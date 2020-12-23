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23.12.2020 - 22:47 | | AA

Dünyanın gözü İngiltere'de! 39 bin 237 yeni vaka...

İngiltere'de son 24 saatte 744 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Dünyanın gözü İngiltere'de! 39 bin 237 yeni vaka...

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saate 39 bin 237 Kovid-19 vakası tespit edilirken, ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 149 bin 551'e yükseldi.

Kovid-19'un daha hızlı yayılan iki türünün tespit edildiği İngiltere'de, virüs nedeniyle son 24 saatte 744 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 69 bin 51'e ulaştı.

Bir günde 453 bin 903 test yapıldı, toplam test sayısı mükerrerler dahil 48 milyon 926 bin 548 oldu.

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle 20 bin 917 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 1529'u yoğun bakımda bulunuyor.

İngiltere'de Kovid-19'un yüzde 70 daha hızlı yayılan türü görülmüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede Kovid-19'un yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıktığını ancak bunun daha öldürücü olduğuna dair bir veri bulunmadığını açıklamıştı.

Ülkede Kovid-19'un yeni türünün görülmesi paniğe yol açarken, aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke İngiltere'ye seyahat yasağı getirme kararı almıştı.

İngiliz hükümetinin Baş Bilim Danışmanı Patrick Vallance, türün "hızlı hareket ettiğini ve baskın tür haline geldiğini" söylemişti.

İngiltere'nin güneydoğusundaki yeni vakaların yüzde 43'ünün, doğusundaki vakaların yüzde 59'nun ve Londra'daki vakaların yüzde 62'sinin daha hızlı bulaşan türden kaynaklandığı bildirilmişti.

Ülkede "Kovid-19'un Güney Afrika kaynaklı daha hızlı yayılan başka bir türü" daha tespit edildi

İngiltere'de Güney Afrika'dan gelen 2 kişide Kovid-19'un daha da hızlı yayılan başka bir türünün tespit edildiği bildirilmişti.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, bugün yaptığı açıklamada, yeni türün, daha da bulaşıcı olduğunu ve bunun İngiltere'de keşfedilen yeni türden daha fazla mutasyona uğradığını açıklamıştı.

 

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