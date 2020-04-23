Dünyanın mülteci krizi

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda en savunmasız olanlar, sayıları her geçen gün artan ve dünyanın farklı noktalarına yayılmış olan mülteciler. Associated Press haber ajansı, savaşın hüküm sürdüğü ülkelerde, test yaptırma imkanı olmadan ve virüsün çok hızlı biçimde yayılacağı koşullarda yaşamak zorunda olan bu insanları tekrar gündeme taşıdı.

Birleşmiş Milletler’in verilerine göre dünya çapında 70 milyon insan çatışma, açlık, ölüm tehlikesi, şiddet ve istismar gibi sebeplerle yerinden edildi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne göre, bunların 30 milyonu ülkelerinden temel insan hakları ihlalleri sebebiyle kaçan mülteciler iken, 40 milyonu ise ülkelerinin sınırları içerisinde göç etmek zorunda kalanlardan oluşuyor. Zor şartlar altında ve sağlık hizmetlerinden yoksun yaşayan mülteciler arasında Kovid-19’un yayılması büyük bir felakete neden olabilir. Mültecilerin barındığı kampların bir kısmında koronavirüsün yayılımını yavaşlatmak için bazı tedbirler alındı ancak hiçbirine yönelik kapsamlı bir karantina uygulaması yapılmadı.

Hiroşima’nın 7 katı!

Bangladeş: 1 milyondan fazla Arakanlı Müslüman, Myanmar’dan kaçtıktan sonra komşu ülke Bangladeş’e sığınmıştı. Burada dünyanın en kalabalık mülteci kampında yaşamaya çalışıyorlar. Yardım görevlileri karantina odaları oluşturabilmek için büyük uğraş veriyor. DSÖ, Bangladeş’te salgının neden olabileceği can kaybının Hiroşima bilançosunun 7 katına çıkabileceği konusunda uyarıyor.

Suriye: İç savaş Suriye’nin nüfusunun yarısını göç etmek zorunda bırakırken, bunlardan 4 milyonu İdlib’de yaşıyor. Henüz pozitif vakaya rastlanmasa da, İdlib’deki şartlar büyük endişeye yol açıyor.

Lübnan: Nüfusuna oranla en fazla mülteciye ev sahipliği yapan Lübnan’da hem Suriyeliler hem Filistinliler kamplarda yaşıyor. Lübnan’da Filistinli mültecilerin bulunduğu kampta ilk koronavirüs vakası tespit edildi. Kamp, karantinaya alındı, yetkililer testlere başladı.

Irak: Irak’ta terör örgütü DAEŞ’ten kaçan 1 milyon 400 bin kişi kamplarda yaşıyor. Bu kamplarda henüz koronavirüs vakasına rastlanmadı ancak tüm dünyada alınan önlemler nedeniyle bu bölgelere yardım ulaştırılması son dönemde iyice zorlaştı.

Afganistan: On yıllardır süren savaş milyonlarca Afganı göç etmek zorunda bırakırken, çoğu kişi komşu ülkeler İran ve Pakistan’a sığındı. İran koronavirüsün en kötü etkilediği ülkelerden biri. İran’daki durum nedeniyle bu yıl 200 bin Afgan’ın geri döndüğü ifade ediliyor. Bu, virüsün Afganistan’da yayılmasına neden olabilir.

Venezuela: Yaklaşık 5 milyon Venezuelalı ekonomik kriz nedeniyle komşu ülke Kolombiya ve diğer çevre ülkelere kaçmak zorunda kaldı. Bu dünyanın en büyük göçlerinden biri oldu. Mültecilerin çoğu Bogota’da kalabalık binalarda zor şartlar altında yaşıyor ve virüsün yayılma riski çok fazla.

Somali: 2 milyon 200 bin kişi kıtlık ve terör saldırıları nedeniyle ülke içindeki kamplarda yaşıyor. 400 bin Somalili ise Kenya’daki kamplarda yer alıyor. Bu kamplarda virüs testi yapılmıyor.

Kongo: 5 milyondan fazla kişi Kongo sınırındaki çatışmalar nedeniyle göç etti. Bunlardan 500 bini komşu ülkelere kaçarken, ülkenin doğusundaki şiddet olayları Ebola salgınında dahi devam etti.

Güney Sudan: Ülkede 180 bin kişi BM gözetimindeki kamplarda yaşıyor.