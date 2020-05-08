Dünyanın uzak ucu Vanuatu yardım bekliyor

Üç yüz binden az kişinin yaşadığı, dünyanın en mutlu insanlarının ülkesi olarak da bilinen Vanuatu’nun kuzeyinde yaşayanlar bugünlerde hayatlarını Avustralya, Yeni Zelanda ve Çin Halk Cumhuriyeti’nden gelen gıda yardımıyla sürdürüyor. Uçaklarla gelen yardım kolilerini Vanuatu Kızılhaçı dağıtıyor.



Hiç vaka görülmedi



Milliyet’e konuşan Vanuatu Cumhuriyeti İstanbul Fahri Konsolosu Mehmet Atar, “Vanuatu’da Kovid-19 vakasına rastlanılmadı. Koronavirüs karantinasına bir de kasırga eklenince ülkenin ne kadar zor durumda kaldığını tahmin etmek zor değil. Ada ülkesinde bin kadar Müslüman var. Avustralya’daki Türkler ve iş insanları üzerinden de yardım ulaştırmak istiyoruz. 2015’te yaşanan kasırga faciasında Türkiye, Vanuatu’ya 150 bin dolar yardım yapmıştı. Türk Kızılayı’nın adaya yardım ulaştırabilmesi için çalışıyoruz. Küresel pandemi şartlarında direkt uçuş olmayacağı için amacımız Avustralya’da yaşayan ve sayıları 100 bini geçen Türk üzerinden yardımları ulaştırmak” dedi.



Vanutau, zengin okyanus madenciliği potansiyeline sahip. Nüfusu kadar turist çeken Vanutau’nun Türk yatırımcılar için de fırsat verdiğini söyleyen Atar, şunları kaydetti: “Vanuatu, 2013 yılından beri Türkiye’ye vize uygulamıyor. Ülke pandemi sonrasında ekonomisini tarımsal ürünlerinin ihracatıyla ayakta tutmaya çalışacak. Önemli kakao, kahve, tropik meyve üreticisi. Et ve balık gibi ürünleri de Avustralya başta olmak üzere Asya Pasifik bölgesinde beğeniliyor. 50 bin dolar üstü sermaye gerektiren yabancı yatırımcılar için büyük avantajlar sunuyor. Dünyanın uzak ucunda olduğu ve virüs görülmediği için dünyanın gözünden kaçsa da Vanuatu halkının Türkiye’nin yardımına da ihtiyacı var.”