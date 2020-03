Dünyayı saran kovid-19 salgınından çıkış yolu: Aşı, bağışıklık ve davranış değiştirme

Çin’de Aralık 2019’da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kısa sürede dünyaya yayılmasının ardından çok sayıda ilaç şirketi ve araştırma kuruluşu, hastalığa karşı aşı veya ilaç geliştirmek için çalışmalar yürütüyor. Dünya Sağlık Örgütü Rusya Sorumlusu Melita Vujnovic, Kovid-19'a karşı 20 aşının dünya genelinde geliştirildiğini duyurdu. En iyi tahminlere göre her şey yolunda giderse, Kovid-19 aşısı 12-18 ay içinde piyasaya sürülebilecek. ABD ve Çin Kovid-19’a bağışıklık sağlayabilecek bir aşı ve ilaç geliştirme araştırmalarına hız veren ülkelerin başında geliyor.



Dizilim tamam



Çin’in 11 Ocak’ta Kovid-19’un DNA dizilimini açıklamasının ardından dünyanın farklı ülkelerindeki araştırmacılar, genetik kopyasını ürettikleri virüs üzerinde laboratuvarlarda çalışmaya başladı. Virüsün genetik diziliminin bilinmesi, aşı geliştirme sürecinin hazırlık safhasını hızlandırarak klinik denemelerin yolunu açtı. Kovid-19’un genetik yapısının 2002-2003’te Çin’den dünyaya yayılan (SARS) yol açan koronavirüsle yüzde 80 ila 90 arasında örtüştüğünün anlaşılması araştırmacılara, SARS’a aşı bulmak için yapılan geçmiş çalışmalardan yararlanma olanağı sağladı.



Çivi proteini



ABD’nin “Moderna” ilaç şirketi, Çin’in Kovid-19’un genetik dizilimini açıklamasından daha iki gün sonra “mRNA-1273” adını verdiği potansiyel bir aşı geliştirdiklerini duyurdu. ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nin onay vermesinin ardından aşının klinik denemeleri, 17 Mart’ta Washington Eyaleti’nde başladı. mRNA-1273, “insanlar üzerinde denenmeye başlanan ilk Kovid-19 aşısı” oldu. Süreci hızlandırmak için denemelerin, önce hayvanlar üzerinde yapılması kuralı atlandı.



Çin'de geliştirdi



Amerikan ilaç şirketi “Inovio” da aynı günlerde Kovid-19 gen dizilimini taklit eden potansiyel bir aşı ürettiğini bildirdi. Aşıyı, merkezi Pekin’de bulunan Çinli Advaccine biyoteknoloji şirketiyle kitlesel olarak üretmeyi hedefleyen şirket, nisanda ABD, Çin ve Güney Kore’de klinik denemelere başlamayı hedefliyor. Çin’de ayrıca 17 Mart’ta Kovid-19’a karşı geliştirilen bir aşıya, klinik denemeler için onay verildiği duyuruldu. Almanya, İsrail, Rusya'da aşı yarışı içinde olan ülkeler arasında. Rusya Smorodintsev Grip Araştırma Enstitüsü’nden bilim insanları da Kovid-19’un genetik rizilimini tamamen deşifre ettiklerini, bunun da ilaç ve aşı bulma konusunda yardımcı olacağını söylüyor.



'Çıkış stratejisi gerekiyor'



İskoçya’daki Edinburgh Üniversitesi’nden enfeksiyon hastalıkları salgını uzmanı Prof. Mark Woolhouse, BBC'ye “Hiçbir ülkenin salgın için çıkış stratejisi yok. Aşıyı beklemek bir strateji değil” dedi. Bilim insanları, aşı, virüse karşı belirli sayıda insanın bağışıklık kazanması, toplumun/davranışların daimi olarak değişmesini salgından çıkışın üç yolu olduğunu iddia ediyor. Bu yolların her birinin virüsün yayılma kabiliyetini sınırlayacağı belirtiliyor. Aşı, virüse maruz kalan insanlara bağışıklık kazandırarak, hasta olmalarını engelleyecek.



‘Vaka sayısı 5-10 misli daha fazla olabilir’



ABD’de tıbbi makalelerin yayımlandığı Science dergisinde çıkan bir araştırmada, gelişmiş ülkelerde gerçekte yeni tip koronavirüs Kovid-19 vakalarının, tespit edilenden 5 ila 10 misli daha fazla olabileceğine dikkat çekildi. Fransız Pasteur Enstitüsü’nün internet sitesinde yayımlanan ve bu savı destekleyen bir makalede, virüs buluşan kişiler içinde yüzde 30 ila 60 arasındaki bir grupta semptomların görülmemesi yüzünden açıklanan rakamların yanıltıcı olabileceğine işaret etti. Enstitüden Jeffrey Shaman, herkeste belirtilerin ortaya çıkmaması yüzünden, çok sayıda taşıyıcının, sokakta, toplu taşıma araçlarında virüsü başkalarına geçirme riski taşıdığı uyarısında bulundu. Shaman, virüs tespitiyle ilgili testlerin yetersizliği sorununa dikkat çekti ve bazı ülkelerde cehalet, bilgisizlik ve “ulusal gurur” adına gerçeklerin saklanmasının virüsün yayılması tehlikesini artırdığını söyledi.



İtalya’da bir günde 627 can kaybı!



İtalya’da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı dün 627 kişi artarak toplamda 4 bin 32’ye yükseldi. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 47 bin 21 olduğunu açıkladı. İyileşenlerin sayısının 689 artışla 5 bin 129’a ulaştığını duyuran Borrelli, ölü sayısının 627 kişi daha arttığını ve sayının 4 bin 32’ye yükseldiğini belirtti. Dün hayatını kaybedenlerden dörtte birinin iki veya daha fazla patolojik sıkıntısı olduğunu belirtilirken, Lombardiya bölgesinde bin 50 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğü açıklandı.



Almanya’da günde 22 bin test



Almanya’da tespit edilen Kovid-19 vakası 17 bini geçti, can kaybı ise 47. Almanya’da İtalya, İspanya, ABD ve Fransa gibi diğer gelişmiş ülkelere kıyasla ölüm oranı çok düşük. Uzmanlar bunu Almanya’nın dünyanın en büyük test kapasitesine sahip ülkelerden biri olmasına bağlıyor. Ayrıca, Almanya’da şu ana kadar vaka tespit edilenlerin önemli bir kısmı da yüksek riskli olarak nitelendirilen yaş grubunun altında yer alıyor. Salgının henüz erken aşamalarda olduğunu belirten uzmanlar, ilerleyen zamanlarda tablonun değişebildiğini öngörüyor. Almanya’nın koronavirüsle mücadele çabalarında kilit rol oynayan Robert Koch Enstitüsü’nün Başkanı Prof. Dr. Lothar Wieler, her hafta yaklaşık 160 bin örnek üzerinde test yaptıklarını söyledi. Bu da günde 22 binden fazla test yapıldığı anlamına geliyor. Salgınla mücadelede örnek gösterilen Güney Kore’de günde yapılan test sayısı ise 15 bin.



Çin’den yine iyi haber var



Üst üste iki gündür yerel vaka (ülke içi bulaşma) kaydedilmeyen Çin’de aktif vaka sayısı da 6569’a düştü. Çin’de 39 yeni koronavirüs vakası tespit edildi ancak yeni vakaların yurt dışı bağlantılı olduğu açıklandı. Kovid-19’un merkezi Hubey Eyaleti’nde, yeni vaka kaydedilmedi. Hubey’de bazı seyahat kısıtlamaları hafifletildi. Vuhan’ın hâlâ giriş çıkışlara kapalı olduğu, 14 gün boyunca şehirde yeni vakaya rastlanmaması halinde karantinanın kaldırılacağı ifade edildi.



Kaliforniya’da 40 milyona... ‘EVDE KALIN’ EMRİ