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12.09.2020 - 02:16 | | AA

Dünyayı sarsan George Floyd olayında flaş gelişme! Suçlamaları reddetti

ABD’nin Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd'u gözaltına alırken ölümüne sebep olmakla suçlanan 4 eski polis memuru için ikinci ön duruşma yapıldı.

Dünyayı sarsan George Floyd olayında flaş gelişme! Suçlamaları reddetti

Hennepin Bölge Mahkemesindeki duruşmaya kefaletle serbest bırakılan eski polis memurları J. Alexander Kueng, Thomas Lane ve Tou Thao avukatlarıyla katıldı.

Floyd'u gözaltına alırken boynuna dizini basarak ölümüne sebep olmakla suçlanan Derek Chauvin (44) ise Minnesota Oak Park Heights Eyalet Hapishanesinde tutuklu bulunduğu için mahkemeye gelmedi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Polisleri temsil eden savunma avukatları, duruşmada müvekkillerine yönelik suçlamaları reddederek, davanın kamuoyunda aşırı derecede ilgi görmesinden dolayı başka bir bölgeye alınmasını ve sanık polislerin ayrı ayrı yargılanmasını istedi.

Hakim Peter Cahill, sanık avukatlarının talepleriyle ilgili daha sonra karar vereceğini belirtti.

Yaklaşık 3,5 saat süren duruşma sırasında mahkeme binası önünde toplanan yüzlerce Floyd taraftarı, yargılanan polisler aleyhine sloganlar atarak gösteri yaptı.

Tarafların taleplerini ilettiği ön duruşmalardan ve jüri seçiminden sonra davanın görülmesine gelecek yıl 8 Mart'ta başlanması planlanıyor.

George Floyd olayı

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken polis memuru Derek Chauvin'in uzun süre boynuna diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Floyd'un daha sonra hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Floyd’un ölümüne neden olmakla suçlanan Derek Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında 2. dereceden cinayet suçuyla dava açılarak tutuklanmıştı.

Chauvin'in yanında bulunan 3 polis memuru Tou Thao, Thomas Lane ve Alexander Kueng de suça yardım ve yataklık etmekten gözaltına alınmış, 750 bin dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.

Floyd'un hayatını kaybettiği olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplarken ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.

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