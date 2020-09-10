10.09.2020 - 12:26 | | AA
Düşen küçük uçakta kurtulan yok
ABD'de havaalanı yakınında yere çakılan uçaktaki Ulusal Muhafız Birliği'nden ikisi kadın üç asker yaşamını yitirdi.
ABD'nin doğusunda Tennessee eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Federal Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, tek motorlu Piper PA-28 uçağının, Nashville'in güneydoğusunda Warren County Memorial havaalanı yakınında düştüğü bildirildi.
Uçakta bulunan ABD Ulusal Muhafız Birliğinden 3 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.