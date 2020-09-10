MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Düşen küçük uçakta kurtulan yok
ABONE OL
10.09.2020 - 12:26 | | AA

Düşen küçük uçakta kurtulan yok

ABD'de havaalanı yakınında yere çakılan uçaktaki Ulusal Muhafız Birliği'nden ikisi kadın üç asker yaşamını yitirdi.

Düşen küçük uçakta kurtulan yok

ABD'nin doğusunda Tennessee eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Federal Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, tek motorlu Piper PA-28 uçağının, Nashville'in güneydoğusunda Warren County Memorial havaalanı yakınında düştüğü bildirildi.

Uçakta bulunan ABD Ulusal Muhafız Birliğinden 3 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Sigara içmek için maskesini çıkaran vatandaş cezadan kurtulamadıKayseri’de yapılan maske denetimlerinde, sigara içmek için maskesini takmayan bir vatandaş cezadan kurtulamadı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Bilim Kurulu üyesinden flaş sözler: Kısıtlama kaçınılmaz olacak!

Son dakika! Bilim Kurulu üyesinden flaş sözler: Kısıtlama kaçınılmaz olacak!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Alacağınız para...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Alacağınız para...

Ankara'nın gündeminde! Bugün yapılıyor

Ankara'nın gündeminde! Bugün yapılıyor

Kayıp kız ortaya çıktı! Anne duydukları karşısında şok geçirdi

Kayıp kız ortaya çıktı! Anne duydukları karşısında şok geçirdi

Sıradaki Haber