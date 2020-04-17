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17.04.2020 - 10:39 | | AA

Duterte'den Filipinler'de sıkı yönetim gibi tecrit uygulaması tehdidi

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, yeni tip corona virüs salgınına bağlı karantina ihlallerinin artması üzerine ülkenin kuzeyinde bir ay süresince sıkı yönetime benzer tecrit uygulamasına geçme tehdidinde bulundu.

Duterte'den Filipinler'de sıkı yönetim gibi tecrit uygulaması tehdidi

Rodrigo Duterte, televizyonda yayınlanan konuşmasında, karantina kurallarına yeterince uyulmaması halinde sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasaklarını sıkı biçimde uygulamak üzere polis ve askeri görevlendireceğini açıkladı.

Rodrigo Duterte, "Polis ve ordu, sosyal mesafeyi ve sokağa çıkma yasaklarını zorla uygulatacak. Yapacaklar. Sıkı yönetim gibi. Seçim sizin." ifadesini kullandı.

Filipinler'de hafta başında Covid-19 vaka sayısının 2 haftada 2,5 kattan fazla arttığı açıklanmıştı. Kovid-19 nedeniyle 362 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede vaka sayısı 5 bin 660.

Filipinler polisi, mart ayından bu yana karantina ihlalinde bulunan yaklaşık 120 bin kişinin uyarıldığını açıkladı.

 

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