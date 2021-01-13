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13.01.2021 - 07:00 |

Ege’de göçmenlere eziyete soruşturma

Avrupa Birliği (AB) Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF), birliğin Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) hakkında Ege’de göçmenlerin geri itilmesiyle taciz ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamalar nedeniyle soruşturma başlattı.

Ege’de göçmenlere eziyete soruşturma

OLAF ve Frontex’ten yapılan açıklamalarda soruşturma başlatıldığı doğrulandı ancak ayrıntı verilmedi. Her iki kurum da soruşturma açılmasının mutlaka yasalara karşı gelindiği anlamı taşımayacağını, bu tür uygulamaların iyi yönetim için yapılan çalışmalar arasında yer aldığını vurguladı.

İnternet sitesi Politico’nun haberinde ise OLAF müfettişlerinin merkezi Polonya’daki Frontex çalışanlarıyla geçen ayın başından beri görüşmeler yaptığı belirtildi. Müfettişlerin soruşturduğu taciz ve görevi kötüye kullanma suçlamaları nedeniyle çok üst seviyedeki bir görevli dahil bazı Frontex çalışanlarının görevden ayrıldığı ifade edildi. Soruşturma kapsamında Ege Denizi’nde botlarla Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin, uluslararası hukuka aykırı şekilde geri itilmeleri de araştırılıyor.

Ümitcan Uygun'dan sonra o isim de gözaltındaUyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerde Ümitcan Uygun'un yanında bulunan Fadime Büşra G, İzmir'de polis ekiplerince gözaltına alınarak Ankara'ya getirildi.
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