Ekvador Hakkında Bilgiler; Ekvador Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Ekvador bayrağı, kırmızı, mavi ve altın sarısından renklerinden oluşur. Bayrağın üst yarı kısmında altın sarı, diğer yarısında mavi ve kırmızı renkleri bulunur. Mavi renk, Ekvador ülkesinin güzelliklerini ve doğal yapısını ifade ederken, kırmızı ise bağımsızlık ve özgürlük manasına gelir. Bayrağın diğer yarısında bulunan altın sarısı rengi, ülkenin zengin yapısına işaret eder.



Ekvador Nerededir?



Resmi ismiyle Ekvador Cumhuriyet, Güney Amerika'da yer alır. Doğu ve güney kısımlarında Peru ile komşu olan ülke, kuzeyde Kolombiya ülkesiyle sınır komşusudur. Ekvador, batı kısmında ise Büyük Okyanus ile komşudur. Ana kara kısmından 965 kilometre uzaklıkta olan Galapagos Adaları Ekvador ülkesinin sınırlarına dahildir.



Ekvador Nüfusu Ne Kadar?



2020 yılında, worlometers.info adresinin tahmini verilerine göre 17.900.804 kişidir. Dünya nüfus sırlamasına 64. sırada yer alır. Nüfus artışı bakımından dünyaya oranla geridedir.



Ekvador'un Başkenti Neresidir?



Ekvador ülkesinin başkenti, Kito şehridir. Ekvador'un en büyük ve önemli şehri, Quayaguil'dir. Bunun yanında Machala, Cuenca, Portoviejo ülkenin diğer önemli şehirleri arasında bulunur.



Ekvador'un Para Birimi Nedir?



Ekvador'un para birimi 200 yılına kadar Ekvador Sukresi'ydi. 200 yılında alınan kararla, resmi para birimi ABD doları olmuştur. 1 ABD doları, 6.84 Türk Lirasına denk gelir.



Ekvador'un Resmi Dili Nedir?



Ekvador'da sosyal, ekonomik, ticaret alanında kullanılan ve ana dil kabul edilen İspanyolcadır. Çok düşük seviyelerde olsa bile İngilizce dili Ekvador ülkesinde konuşulan diller içerisindedir. Ekvador'un kırsal kesimlerinde ve diğer alanlarda, Quichia dili tercih edilebiliyor.



Ekvador ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Ekvador ile Türkiye arasında saat farkı 8 saattir. Türkiye, Ekvador ülkesinde 8 saat ileridedir. Türkiye saatleri 19:00 iken Ekvador'da saatler 11.00'ı gösterir.



Ekvador İklimi Nasıldır?



Kıyılarda sıcaklıklar 24 ile -30 derece arasında değişir. İç kısımlarda sıcaklık 32 derece olup, platolarda 10 derece olabilmektedir. Dağların etek bölümlerinde kar bulunur.



And Dağlarının ara kısımlarındaki düzlük bölgelerde hava serin olup, insanların büyük bölümü buralarda yaşar. Ekvador'da sıcaklık mevsimden mevsime çok az değişim gösterir. Haziran ayından Kasım'a kadar kurak, Aralık ayından Mayıs ayına kadar hava yağışlı olur.



Ekvador Ekonomisi Gelişmişlik Düzeyi



Tropikal iklim tipi özellikleri olan Ekvador'da ekonomi ziraat üzeredir. Ekvador'un %74'ü ormanlık alanken, sadece %4,5'i tarıma elverişlidir. Ülkedeki ana üretim maddesi kakaodur. Ayrıca muz üretiminde öncü ülkeler içerisinde yer alır.



Bunlarla birlikte, patates, mısır, pirinç, ananas, portakal üretilen diğer meyveler arasındadır. Hayvanlığın önemli olduğu ülkede 1923 ile 1948 yıllarında petrol çıkmış ve ülkeyi önemli ölçüde ileri taşımıştır.



Ekvador Sosyal Hayatı



Ekvador'da nüfusun %27'lik kısmını Kızılderililer, %54'ünü melezler, %8'ini ise İspanyollar oluşturur. İspanyollar az olmasına rağmen, egemenliği kendi ellerinde tutarlar. Ekvador'da insanların büyük bölümü dağlık alanlarda yaşar. 6-12 yaş arası ilkokul mecburidir ancak bunun uygulandığı söylenemez. Ekvador'da okuma yazma oranı, birçok gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerinkinden daha yüksektir.



Ekvador'dan özellikle, 2. Dünya Savaşı sonrası altın madeni fazlaca çıkarılmıştır. Eski değerinde olmasa da halen çıkarılmaya devam ediliyor. Gümüş, bakır ve kurşun çıkarılan diğer maddeler arasında yer alır. Demokrasi anlamına gelişmeye devam eden Ekvador, ortalama bir ilerleme kaydedebiliyor.