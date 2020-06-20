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20.06.2020 - 03:19 | | AA

Ekvador ve Kolombiya'da corona kaynaklı ölümler artıyor

Yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkelerinden Ekvador'da 4 bin 156'ya, Kolombiya'da ise 2 bin 45'e yükseldi.

Ekvador ve Kolombiya'da corona kaynaklı ölümler artıyor

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 69 kişi yaşamını yitirdi.

Bu ölümlerle birlikte ülke genelinde virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 156'ya çıktı. Vaka sayısı da 634 artışla 49 bin 731'e ulaştı.

Kolombiya'da ise ulusal basında çıkan haberlere göre, virüs nedeniyle son 24 saatte 95 kişi yaşamını yitirdi. Bu rakam, ülkede salgının başlangıcından bu yana gerçekleşen en yüksek günlük ölüm sayısı oldu.

Ülkede virüs kaynaklı toplam ölüm sayısı 2 bin 45'e yükseldi.

Vaka sayısı 3 bin 59 artarak 63 bin 276'ya çıktı, iyileşenlerin sayısı da 23 bin 988 olarak kayıtlara geçti.

 

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