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13.06.2020 - 03:35 | | AA

Ekvador'da 22 Mayıs'tan beri coronadan en yüksek ölüm!

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 108 kişi hayatını kaybetti.

Ekvador'da 22 Mayıs'tan beri coronadan en yüksek ölüm!

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 108 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 3 bin 828'e çıktı, vaka sayısı da 1338 artarak, 45 bin 778'e ulaştı.

Ülkede 22 Mayıs'tan bu yana bir günde en yüksek ölü sayısı kayda geçti.

Sağlığına kavuşanların sayısı da toplam 4 bin 600 olarak belirlendi.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 29 Şubat'ta, virüs kaynaklı ilk ölüm ise 14 Mart'ta görülmüştü.

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