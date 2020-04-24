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24.04.2020 - 23:37 | | AA

Ekvador'da bir günde 11 binden fazla Covid-19 vakası görüldü

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, yeni tip corona virüs (Covid-19) bulaşan kişi sayısı bir günde 11 bin 536 kişi arttı.

Ekvador'da bir günde 11 binden fazla Covid-19 vakası görüldü

Sağlık Bakanı Juan Carlos Zevallos, gazetecilere açıklamada, test sonuçlarının geç gelmesi nedeniyle daha önce açıklanan 11 bin 536 vakanın eklenmesiyle toplam sayının 22 bin 719'a çıktığını kaydetti.

Test sayısını artırdıklarını vurgulayan Zevallos, salgınla mücadelelerini sürdürdüklerini dile getirdi.

İçişleri Bakanı Maria Paula Romo da ülkesinin farklı bölgelerinde binlerce test yapıldığına dikkati çekerek, "Bu, 'salgının ülkemizde çok hızlı arttığı' anlamına gelmez. Test sayımızı hızla arttırıyoruz. Bu, aslında daha faza bilgi sahibi olduğumuz anlamına gelir." diye konuştu.

Romo, hükümetin salgınla mücadele kapsamında, test yapma kapasitesini artırdığını ve söz konusu işlemin özel laboratuvarlara da taşınarak yeni düzenlemelere gidildiğini kaydetti.

Nüfusu 16 milyonu aşan Ekvador'da şimdiye kadar 576 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, 22 bin 719 kişide görüldü.

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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