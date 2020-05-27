Ekvador'da corona virüs nedeniyle son 24 saatte 72 kişi öldü

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 72 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 3 bin 275'e çıktı, vaka sayısı da 748 artarak, 38 bin 103'e ulaştı.

Sağlığına kavuşanların sayısı da toplam 3 bin 700 olarak belirlendi.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 29 Şubat'ta, virüs kaynaklı ilk ölüm ise 14 Mart'ta görülmüştü.