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27.05.2020 - 23:29 | | AA

Ekvador'da corona virüs nedeniyle son 24 saatte 72 kişi öldü

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 72 kişi hayatını kaybetti.

Ekvador'da corona virüs nedeniyle son 24 saatte 72 kişi öldü

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 72 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 3 bin 275'e çıktı, vaka sayısı da 748 artarak, 38 bin 103'e ulaştı.

Sağlığına kavuşanların sayısı da toplam 3 bin 700 olarak belirlendi.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 29 Şubat'ta, virüs kaynaklı ilk ölüm ise 14 Mart'ta görülmüştü.

Park halindeki araçlara çarpıp parka uçtuManisa'nın Şehzadeler ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü park halindeki iki araca çarptıktan sonra kontrolsüz şekilde yaklaşık 250 metre gittikten sonra parkın içine girdi.
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