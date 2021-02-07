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07.02.2021 - 23:14 | | AA

Ekvador'da devlet başkanı seçimi için oy verme işlemi başladı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, ülkeyi 4 yıl yönetecek devlet başkanını belirlemek üzere halk sandık başına gitti. Nüfusu 18 milyona yaklaşan Ekvador'da 13 milyondan fazla seçmen, ülkenin 24 bölgesinde kurulan 4 bin 276 merkezde yerel saat ile 07.00 itibarıyla oy vermeye başladı. Oy verme işlemi yerel saat ile 17.00'a kadar sürecek.

Ekvador'da devlet başkanı seçimi için oy verme işlemi başladı

 

Seçimle Ekvador'da yeni devlet başkanı ve yardımcısının yanı sıra ulusal ve bölgesel meclis üyeleri belirlenecek. 

Adaylar arasında, anketlerde favori gösterilen ve eski Devlet Başkanı Rafael Correa'nın desteklediği 35 yaşındaki Andres Arauz ile bir önceki seçimleri ikinci turda az farkla kaybeden muhafazakar aday Guillermo Lasso öne çıkıyor. 

16 adayın yarıştığı seçimde, adayların ilk turda devlet başkanlığı koltuğuna ulaşabilmesi için geçerli oyların yüzde 50'sini alması veya en az yüzde 40 alarak en yakın rakibine 10 puan fark atması gerekiyor.

Aksi takdirde, en yüksek oyu alan iki aday 11 Nisan'da ikinci turda yarışacak. 

Seçimlerin güvenliği için 47 bin 13 polis ve 37 bin 953 asker görev yapıyor.

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