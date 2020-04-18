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18.04.2020 - 07:00 |

El Chapo’nun kızı halka ‘yardım’ yaptı

Meksikalı ünlü uyuşturucu baronu Joaquin “El Chapo” Guzman’ın kızı Alejandrina Gisselle Guzman, koronavirüs salgını nedeniyle halka yardım yapmaya başladı.

El Chapo’nun kızı halka ‘yardım’ yaptı

 

Guzman, Facebook’ta paylaştığı videoda, Sinaloa kartelinin eski lideri olan babası El Chapo’nun resminin yer aldığı kutulara gıda ve tuvalet kağıdı gibi yardım malzemelerini koyarken görüldü. Videoda, paketlerin ülkenin ikinci büyük kenti Guadalajara’da “Chapo’nun bölgeleri” olarak nitelenen yerlerde yaşayanlara dağıtıldığı belirtildi. Özellikle yaşlı ve yalnız kişilere yardım ettiklerini vurgulayan Guzman, yasal şekilde alkol ve giysi ticareti yaptığını, yardımı da, sahibi olduğu “El Chapo 701” markasıyla gerçekleştirdiğini söyledi.

Öte yandan Reuters haber ajansı, ülkede Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) ve Körfez Karteli gibi başka uyuşturucu kartellerinin de, halka yardım ederken çekilmiş görüntülerini sosyal medyada paylaşıp propaganda yaptığını belirtti.

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