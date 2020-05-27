El Salvador Devlet Başkanı Bukele: Ben de hidroksiklorokin kullanıyorum

Reuters’ın haberine göre El Salvador'un 38 yaşındaki Devlet Başkanı Bukele, Salı günkü açıklamasında hidroksiklorokini profilaksi (önleyici tedavi) amaçlı kullandığını belirtip “Profilaksi olarak kullanıyorum. ABD Başkanı Trump da profilaksi olarak kullanıyor, dünya liderlerinin çoğu öyle kullanıyor” dedi. Ama bu ilacı kullandığını söyleyen liderlerin sayısı çok az.

Bukele, Mart ayında sokağa çıkıma kısıtlamalarının uygulanması için orduyu görevlendirmişti. Latin Amerika ülkeleri arasında en katı uygulamalara sahip olan El Salvador’da askerler ve polis memurları karantinaya uymayan binlerce kişiyi haftalarca ayrı merkezlerde topladı.

Dünya Sağlık Örgütü, hidrosiklorokinin koronavirüs tedavisi testlerinde kullanılması uygulamalarını güvenlik kaygıları nedeniyle kısa bir süre önce askıya aldı.

Hidroksiklorokin, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelerde koronavirüs kaynaklı Covid-19'un tedavisinde de kullanılıyor.

Trump, Pazar günkü açıklamasında artık bu ilacı kullanmadığını söyledi.

Bukele ise El Salvador hükümetinin bu ilacı teşvik etmediğini ama hastaların yine de önleyici tedavi amaçlı kullanma tercihlerinin kendilerine ait olduğunu ifade etti.

Geçen hafta Lancet tıp dergisinde yayımlanan bir araştırmada, hidroksiklorokin ilacının Covid-19 tedavisinde bir yararı olmadığı, aksine hastaların ölüm ihtimalini artırdığı sonucuna varılmıştı.

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın tedavi rehberinde de ilk etapta hidroksiklorokin sülfat tedavisine başlanması gerektiği belirtiliyor.