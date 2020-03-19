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19.03.2020 - 23:16 | | AA

El Salvador'da ilk corona virüs vakası tespit edildi

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da ilk corona virüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

El Salvador'da ilk corona virüs vakası tespit edildi

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele düzenlediği basın toplantısında başkent San Salvador'un 113 kilometre kuzeyindeki Metapan kentindeki hastanede bir kişide Kovid-19'a rastlandığını duyurdu.

Bukele, virüs tespit edilen hastanın yakın zamanda İtalya'ya seyahat etmiş biri olduğunu belirtti.

Hastanın şu ana kadar kaç kişiyle temas ettiğinin bilinmediğini kaydeden Bukele, bu kişilerin araştırılıp testten geçirileceğini söyledi.

Bukele, başkent San Salvador'da 2 bin 300 yataklı bir hastanenin salgın riskine karşı önlem olarak hazırlandığını bildirdi.

Latin Amerika ülkelerinde vaka sayısı 2 bin 45'e yükseldi

Latin Amerika'da Kovid-19 vakaları Brezilya'da 540, Şili'de 342, Peru'da 234, Ekvador'da 199, Meksika'da 118, Panama'da 109, Kolombiya'da 108, Arjantin 97, Kosta Rika 69, Uruguay 79, Venezuela 36, Dominik Cumhuriyeti'nde 34, Bolivya'da 15, Paraguay ve Küba'da 11'er, Jamaika'da 15, Honduras 12, Guatemala 9, Porto Riko 6, El Salvador'da ise 1 olmak üzere 2 bin 45'e çıktı.

Latin Amerika genelinde bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı Brezilya'da 6, Arjantin'de 3, Ekvador'da 3, Panama, Dominik Cumhuriyeti, Küba, Guatemala, Meksika, Kosta Rika'da 1'er olmak üzere 18 ölüm gerçekleştiği rapor edildi.

 

Sağlık Bakanı Koca'dan yeni corona virüs açıklaması: Ölü sayısı 4, toplam vaka sayısı 359 olduSağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada "Son 24 saatte yapılan 1.981 testten 168’İ pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız." ifadelerini kullandı
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