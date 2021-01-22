Eldivenleriyle yıldız oldu

ABD’de yeni başkan Joe Biden için 20 Ocak’ta resmi tören yapıldı. Bu törene davetliler en şık, en marka giysiler ve aksesuarlarla katıldı. Biri vardı ki o yün eldivenleri ve kışlık montuyla törendeki yerini almıştı. Bu kişi Demokrat Parti’nin 79 yaşındaki Vermont Senatörü Bernie Sanders idi. Bernie Sanders’ın Joe Biden’ın yemin töreninde yün eldivenleriyle sandalyede oturduğu görüntüler onu “Günün aykırı yıldızı” yaptı. Twitter’da trend listesine giren görüntüler için bir kullanıcı, “Yemin töreni Bernie’nin bugünkü planları arasında varmış ama tüm gününü de buna harcamayacakmış gibi bir hali var” derken, bir başka kullanıcı “Sanders, 50 yıldır aynı okulda çalışan bir tarih öğretmenine benziyor” diye yazdı.



Öğretmen hediye etti



Törende, bir öğretmen tarafından kendisine hediye edilen ve geri dönüştürülmüş plastikten üretilen yünden yapılan eldivenle oturan Sanders’ın objektife yansıyan rahatlığı, mizahi yaratıcılığa da yol açtı. Nick Sawhney adlı Twitter kullanıcısı, Google Haritalar’ın Sokak Görünümü uygulamasını kullanarak Sanders’ı istenilen mekanlara photoshop ile eklemeyi sağlayan bir internet sitesi bile geliştirdi. Bazı kullanıcılar da Demokrat Parti’den iki kez başkan aday adayı olan Sanders’ın tarihi yemin töreninde “sıradan biri” gibi görünmesini övdü.