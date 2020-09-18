Elektrikli kaykay üzerinde diş çeken hekime 12 yıl hapis!

Bir hastasının dişini elektrikli kaykay üzerinde çekerken kendisini videoya kaydeden diş hekimi, insan hayatını taksirle tehlikeye atma ve dişçilikle ilgili yasadışı fiiller de dahil olmak üzere 50'ye yakın suçtan 12 yıl hapse mahkum edildi.

Alaska Anchorage'de yaşayan diş hekimi Seth Lookhart, Ocak'ta jüri tarafından Medicaid dolandırıcılığı, zimmete para geçirme, insan hayatını taksirle tehlikeye atma ve dişçilikle ilgili yasadışı fiiller dahil 46 suçlamadan suçlu bulunmuştu.

Anchorage Yüksek Mahkemesi Yargıcı Michael Wolverton Pazartesi yaptığı açıklamada, Lookhart'ın birden fazla insanın hayatını uzun süreli sakinleştirici kullanarak riske attığını söyledi.



Yargıç Wolverton, şöyle söyledi:

"Tüm bunları defalarca gözden geçirirken, içgüdüsel olarak tepki verdim, bazı insanları neredeyse öldürüyormuşsun."

Yerel Anchorage Daily News gazetesine göre, Lookhart aleyhine davaların açıldığı 2017'de müfettişlere ifade veren eski bir çalışan, bahsi geçen diş hekiminin kazancını artırmak için hastalara damar yoluyla gereğinden fazla sakinleştirici verdiğini anlattı.

Diş hekimi aleyhinde mahkemeye sunulan belgelerde, Lookhart ve eski ofis müdürü Shauna Cranford'un gereksiz İV sedasyon harcamaları sebebiyle 2 milyon dolar (yaklaşık 15 milyon 110 bin TL) civarında ceza aldığı belirtildi.

Müfettişler ayrıca Lookhart ve Cranford'un, Medicaid hastalarının İV sedasyon için ödeme yapmasına gerek bırakmayan 2016 reformları sonrası kazanç sağlamaya nasıl devam edeceklerine dair mesajlaştığını ve "beyin fırtınası" yaptığını ortaya koydu.

Belgelere göre, artık daha fazla diş çekmeyi seçen klinik, "Medicaid hastalarından diğerlerine nazaran daha yüksek İV sedasyon ücreti" aldı.

Dava dosyasında Lookhart'ın şuuru kapalı kadın hastasının dişini elektrikli kaykayla çektiği bir video da yer aldı. Müfettişler, diş hekiminin videoyu birkaç kişiye göndererek, bu prosedürün "yeni bir bakım standardını" temsil ettiğine dair espri yaptığını ifade ediyor.

Videoda Lookhart'ın, dişi çektikten sonra ellerini zaferle başının üstüne kaldırıp elektrikli kaykayında dönerek koridora çıktığı görülüyor.

Yargıç Wolverton bu hafta açıklanan hükümde, 2017'de davanın açılmasıyla dişhekimliği ruhsatı dondurulan Lookhart'ın hapisten çıktıktan sonra 10 yıl boyunca tıbbi faaliyetlerde bulunamayacağına karar verdi.

Savcılar ayrıca Wolverton'dan, diş hekiminin dolandırıcılık ve zimmete para geçirme sebebiyle 2,2 milyon ABD doları (yaklaşık 16 milyon 620 bin TL) tazminata mahkum edilmesini istedi.

Gazeteye göre tazminat miktarı bu ay yapılacak duruşmada belirlenecek.

Kaynak: Independent Türkçe