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18.11.2020 - 13:06 | | DHA

Eli yürüyen merdivene sıkışan çocuk için seferber oldular!

Rusya’da bir AVM'de küçük çocuğun eli yürüyen merdivenlere sıkıştı. AVM'delki müşteriler çocuğu kurtarmak kişi seferber oldu.

Eli yürüyen merdivene sıkışan çocuk için seferber oldular!

Rusya’nın başkenti Moskova'da bir AVM'de Ali isimli küçük bir çocuk yürüyen merdivenlerde düştü. Küçük çocuk ardından elini merdivene kaptırdı. Çocuğu kurtarmak için onlarca kişi seferber oldu. Yürüyen merdivendeki onlarca müşteri merdivenin üzerinde zıplayarak, çocuğu kurtardı. Ali'nin ciddi bir yara almadan kurtarıldığı bildirildi.

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