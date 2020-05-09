MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Elon Musk'a şok! Oğluna verdiği isim kanunlara takıldı
ABONE OL
09.05.2020 - 02:41 | | AA

Elon Musk'a şok! Oğluna verdiği isim kanunlara takıldı

Dünyaca ünlü teknoloji şirketi Tesla’nın kurucusu Elon Musk’ın oğluna koyduğu alışılmadık ismin California'da kanunlara aykırı olabileceği belirtildi.

Elon Musk'a şok! Oğluna verdiği isim kanunlara takıldı

Elon Musk ve Kanadalı şarkıcı Grimes’in oğullarına verdiği "X Æ A-12 Musk" şeklinde yazılan ismin telaffuz zorluğu Amerikan gazeteleri ve sosyal medyadaki gündemini korurken, yasalara da ters bir durum oluşturabileceği öne sürüldü.

Konu ile ilgili çıkan haberlerde, teknoloji milyarderlerinin de uyması gereken kuralların bulunduğu, sıra dışı isim için İngilizce alfabede olmayan Æ sembolünü kullanmasına California yasalarının izin vermeyebileceği yorumları yer aldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise, Musk’ın oğluna gerçekte ne isim verdiğinin bilinmediği, iş adamının bebeğin isminde şifre gizlediği veya gündem oluşturmaya çalıştığı şeklinde paylaşımlarda bulundu.

Daha önceki iki evliliğinden 5 oğlu olan 48 yaşındaki Musk, pazartesi günü Twitter hesabından bir oğlu daha olduğunu takipçilerine duyurmuş ve bir takipçisinin sorusu üzerine bebeğin isminin "X Æ A-12" olduğunu yazmıştı.

Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kocaeli'de silahlı kavga: 1 yaralı

Kocaeli'de silahlı kavga: 1 yaralı

Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Çift maaş…

Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Çift maaş…

Cep telefonu ithalatına gözetim uygulaması

Cep telefonu ithalatına gözetim uygulaması

Anneler Günü ne zaman? En güzel Anneler günü mesajları ve sözleri...

Anneler Günü ne zaman? En güzel Anneler günü mesajları ve sözleri...

Sıradaki Haber