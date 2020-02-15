Emniyet yetkililerinin Danimarka ziyareti

UNDP Proje ekibinden 3 kişinin yanı sıra, İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan, İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Akademisi ile Polis Akademisi yönetici ve temsilcilerinden oluşan 10 kişilik heyet, Danimarka Polis Akademisi ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nde incelemelerde bulundu. Türk heyet, üç gün boyunca eğitim sistemi, polislerin nasıl yetiştirildiği gibi önemli konular hakkında bilgi aldı. Türk heyeti, ayrıca, Kopenhag Üniversitesi ile Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek’i de ziyaret etti.