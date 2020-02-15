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15.02.2020 - 07:00 | | İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag

Emniyet yetkililerinin Danimarka ziyareti

Türk Emniyet yetkilileri, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği’nce (AB) desteklenen “İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında, ilk teknik ziyaretini Danimarka’nın başkenti Kopenhag’a yaptı.

Emniyet yetkililerinin Danimarka ziyareti

UNDP Proje ekibinden 3 kişinin yanı sıra, İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan, İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Akademisi ile Polis Akademisi yönetici ve temsilcilerinden oluşan 10 kişilik heyet, Danimarka Polis Akademisi ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nde incelemelerde bulundu. Türk heyet, üç gün boyunca eğitim sistemi, polislerin nasıl yetiştirildiği gibi önemli konular hakkında bilgi aldı. Türk heyeti, ayrıca, Kopenhag Üniversitesi ile Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek’i de ziyaret etti. 

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