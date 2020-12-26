En ‘kral’ ders

‘Babam bile olsa fark etmez’



Kral Felipe, TV’de yaptığı konuşmada 82 yaşındaki babasını merkez alan mali skandalı ima ederek “etiğin aile bağlarının üstünde olduğunu” belirtti. Söz konusu mesaj, iddialar nedeniyle itibarı lekelenen eski kral Carlos’a bir kınama olarak yorumlandı.



1975-2014 yılları arasında tahtta olan Juan Carlos’un devlet bütçesinden aldığı yıllık 198 bin 945 euroluk maaşı, İspanyol konsorsiyumu tarafından 2012’de kazanılan Mekke - Medine hızlı tren projesi ihalesinden komisyon almakla suçlanmasının ardından Haziran ayında kesilmişti. Juan Carlos’un maaşını kesen Kral Felipe, ayrıca babasından kalacak herhangi bir mirası da reddettiğini açıklamıştı. Juan Carlos ayrıca eski metresi Danimarkalı aristokrat Corinna zu Sayn-Wittgenstein’a 65 milyon euro bağışladığı iddiasıyla da soruşturuluyor.



