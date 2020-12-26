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26.12.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

En ‘kral’ ders

İspanya Kralı VI. Felipe, Noel konuşmasında, yolsuzluk iddiaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne giden babası, eski İspanya Kralı Juan Carlos’a atıfta bulunarak etik değerlerin “her şeyin” üzerinde olduğunu söyledi.

En ‘kral’ ders

‘Babam bile olsa fark etmez’

Kral Felipe, TV’de yaptığı konuşmada 82 yaşındaki babasını merkez alan mali skandalı ima ederek “etiğin aile bağlarının üstünde olduğunu” belirtti. Söz konusu mesaj, iddialar nedeniyle itibarı lekelenen eski kral Carlos’a bir kınama olarak yorumlandı.

1975-2014 yılları arasında tahtta olan Juan Carlos’un devlet bütçesinden aldığı yıllık 198 bin 945 euroluk maaşı, İspanyol konsorsiyumu tarafından 2012’de kazanılan Mekke - Medine hızlı tren projesi ihalesinden komisyon almakla suçlanmasının ardından Haziran ayında kesilmişti. Juan Carlos’un maaşını kesen Kral Felipe, ayrıca babasından kalacak herhangi bir mirası da reddettiğini açıklamıştı. Juan Carlos ayrıca eski metresi Danimarkalı aristokrat Corinna zu Sayn-Wittgenstein’a 65 milyon euro bağışladığı iddiasıyla da soruşturuluyor.

Yağmur bombası İstanbul'un su sorununu çözebilir mi?İstanbul'daki barajların doluluk oranları, son 10 yılın en düşük seviyesi düştü. Barajlarda suların çekilmesiyle birlikte İstanbul’da yağmur bombası uygulaması tekrar gündeme geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Profesörü Orhan Şen, “Yağmur bombası atıldığında yüzde 30 yağış artırım yapabilirsiniz ve bu çok büyük bir miktar” dedi.
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