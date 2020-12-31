En ölümcül gün 1000 can kaybı

Almanya’da koronavirüs salgının başlangıcından bu yana ilk kez ölüm sayısı 1000’i aştı. Ülkede salgınla mücadelede yetkili kurum olan Robert Koch Enstitüsü’nün (RKI) sağlık dairelerinden aldığı verilere göre, son 24 saat içinde 1129 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Almanya’da salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 32 bin 107’ye yükseldi. Almanya’da son 24 saat içinde 22 bin 459 yeni vaka tespit edildi. Ülkede toplam koronavirüs vaka sayısı da 1 milyon 680 bini aştı. Almanya’da hükümet ve eyalet yönetimleri, son 7 günde 100 bin kişi içinde tespit edilen pozitif vaka sayısını 50’nin altına düşürmeyi hedefliyor. Bu hedefe ulaşabilmek için ülkede iki haftadır sıkı önlemler uygulanıyor. Almanya’da BioNTech/Pfizer aşılarının yapılmasına 26 Aralık cumartesi günü başlandı.

‘Yaşlılarda da yüksek koruma bekliyoruz’



CoronaVac aşının Brezilya’daki klinik çalışmalarını yürüten Butantan Enstitüsü’nün klinik araştırmalar sağlık direktörü Ricardo Palacios, CoronaVac’ın yaşlılar üzerindeki koruma oranının yetişkinlerdeki seviyelere çıkmasını beklediklerini söyledi. CoronaVac’ın Türkiye’deki denemelerine 18-59 yaş arasındaki gönüllüler katılmıştı.



Brezilya’daki denemelere ise 60 yaş üzerindeki kişiler de katıldı. Ancak Butantan Enstitüsü, tamamlanan Faz-3 denemelerinin sonuçlarını açıklamayı, Sinovac şirketinin talebi üzerine ertelemişti. Reuters’ın yaşlılar üzerindeki koruma oranını sorduğu Palacios ise yetişkinlerdeki kadar yüksek bir oran beklediğini söyledi. Palacios, beklentilerini aşının Çin içinde yapılan ve daha yaşlı gönüllülerin de katıldığı Faz-1 ve Faz-2 denemelerine dayandırdığını belirtti. Brezilyalı yetkili Çin’deki çalışmaların, “60 yaş ve üstü katılımcılarda da, 18-59 yaş arası katılımcılar kadar yaygın bir bağışıklık tepkisi göstereceğini” söyledi. Palacios ise “Çin’deki sonuçlara bakarak, yaşın bağışıklık sağlamada çok belirleyici bir faktör olmadığı ve aşının etkinliği için de olmaması gerektiği sonucuna varabiliriz. Bu bulgular buna işaret ediyor” dedi.

Mutasyon ABD’de

ABD’de, İngiltere’de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu ilk kez Colorado Eyaleti’ndeki bir vakada görüldü. Çok daha bulaşıcı olduğu belirtilen mutasyona yakalananın 20’li yaşlardaki bir erkek olduğu, herhangi bir seyahat geçmişi bulunmadığı ve şu anda izolasyonda tutulduğu kaydedildi. Eyalete bağlı sağlık yetkilileri, vakanın temaslarını ve yeni koronavirüs mutasyonuna yakalanmış olma potansiyeli taşıyanların tespit edilmeye çalışıldığını bilidirdi. ABD’deki ilk mutasyona uğramış koronavirüs vakası, ülkenin Seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın Trump yönetimini aşı dağıtımı yüzünden eleştirmesinin ardından açıklandı. ABD’li sağlık yetkilileri geçen hafta yaptıkları açıklamada, virüsün ülkede çoktan dolaşımda olduğuna inandıklarını belirtmişti. “B117” varyantı şimdiye kadar ABD, Hindistan, İspanya, Şili, Kanada, İsveç, Fransa, Lübnan, Ürdün, Almanya, Danimarka, Hollanda, İsviçre, Avustralya, Belçika, Japonya, İrlanda, Singapur ve İskoçya’da tespit edildi.

Öte yandan, İtalya Viroloji Derneği Başkanı Arnaldo Caruso, İngiltere’den 17’yi aşkın ülkeye yayılan “B117” ya da “VUI-202012/01” olarak bilinen yeni tip koronavirüs mutasyonuna çok benzeyen bir suşun, yaz aylarında İtalya’da görüldüğünü söyledi. Caruso, “İtalya’da da dolaşıma girmeye başlayan İngiliz varyantına benzer ancak aynı olmayan yeni bir mutasyon tanımladığımızı fark ettik” dedi.

Oxford aşısını onayladı

İngiltere, Oxford Üniversitesi’nin İngiliz-İsveç ilaç firması Astra/Zenaca iş birliğinde geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı. İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), aşı adayının yaygın kullanım için güvenli olduğunu bildirdi. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Oxford-AstraZeneca aşısının 4 Ocak Pazartesi günü yapılmaya başlanacağını duyurdu. Oxford Üniversitesi Jenner Enstitüsü ile Oxford Aşı Grubu iş birliğinde geliştirilen ve üretim lisansı İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca tarafından satın alınan aşı, “virüs vektörü” olarak adlandırılan yöntemle geliştirildi. “AZD1222” aşı adayı, soğuk algınlığına yol açan bir adenovirüsün zayıflatılmış ve kendini çoğaltamayan versiyonunu içeriyor. Bileşimine Kovid-19’un insan hücrelerine tutunmasını sağlayan çivi proteininin DNA’sı eklenen adenovirüs, enzimin yapay olarak ortaya çıkmasını ve vücudun buna karşı koruyucu antikor üreterek gerçek virüse karşı bağışıklık kazanmasını amaçlıyor.