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18.02.2021 - 04:40 | | AA

En son 2019'da yağmıştı! Kudüs'e mevsimin ilk karı düştü

Kutsal şehir Kudüs'e mevsimin ilk karı yağdı. Öğleden sonra etkili olmaya başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ü beyaza bürüdü.

En son 2019'da yağmıştı! Kudüs'e mevsimin ilk karı düştü

Kudüslüler, mevsimin ilk karının heyecanıyla gece geç saatlerde sokaklara döküldü.

Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Eski Şehir'in Şam Kapısı önünde toplanan Filistinliler kar topu oynayarak eğlendi.

Her yaştan Filistinli, Şam Kapısı'nda Kudüs'e düşen mevsimin ilk karının tadını çıkarırken, bazıları fotoğraf çekti.

En son 2019da yağmıştı Kudüse mevsimin ilk karı düştü

Mescid-i Aksa'ya komşu Zeytin Dağı'nda da benzer manzaralar vardı.

Bazı sürücüler, tehlikeye aldırmadan araçlarıyla kaygan zeminde drift yaptı.

630 metre rakıma sahip Kudüs'te en son kar Ocak 2019'da yağmıştı.

En son 2019da yağmıştı Kudüse mevsimin ilk karı düştü

En son 2019da yağmıştı Kudüse mevsimin ilk karı düştü

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