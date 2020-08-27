MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri En yetkili isimden çarpıcı açıklama: Corona virüs milyonların akıl sağlığını etkiledi
ABONE OL
27.08.2020 - 20:56 | | AA

En yetkili isimden çarpıcı açıklama: Corona virüs milyonların akıl sağlığını etkiledi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) neden olduğu kaygı ve korkunun, milyonlarca insanın akıl sağlığını olumsuz etkilediğini belirtti.

En yetkili isimden çarpıcı açıklama: Corona virüs milyonların akıl sağlığını etkiledi

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde, video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında, salgından kaynaklanan sosyal etkileşim eksikliğinin pek çok kişinin psikolojisini derinden etkilediğini vurguladı.

"Kovid-19, neden olduğu kaygı ve korku ile ruh sağlığı hizmetlerinde oluşturduğu aksaklıklar yüzünden milyonlarca insanın akıl sağlığını etkiledi." diyen Ghebreyesus, bakımevleri ve akıl hastanesi gibi yerlerde bulunanların Kovid-19 riski altında olduğunun altını çizdi.

Ghebreyesus, ruh sağlığıyla ilgili hizmet veren sağlık kuruluşlarının bazılarının, Kovid-19 hastalarının tedavilerinin yapılması için kapatıldığını belirterek, "Akıl sağlığı zaten dünya çapında ihmal edilen bir sağlık sorunuydu. 1 milyara yakın insan, ruhsal bir bozuklukla yaşıyor. Her yıl 3 milyon kişi aşırı alkol kullanımından ölüyor. Her 40 saniyede bir kişi de intihar ediyor." diye konuştu.

Az sayıda kişinin kaliteli akıl sağlığı hizmetlerine erişebildiğini aktaran Ghebreyesus, düşük ve orta gelirli ülkelerde, zihinsel, nörolojik ve madde kullanım bozuklukları olan kişilerin yüzde 75'inden fazlasının hiçbir tedavi görmediği uyarısında bulundu.

Afrika'da çocuk felcinin kökü kurutuldu

Ghebreyesus, salı günü itibarıyla Afrika'da çocuk felcinin "kökünün kurutulduğunu" belirterek, çocuk felci hastalığının Afrika'da tamamen ortadan kalktığını ve böylelikle Afrika'nın "çocuk felcinden arındırılmış bölge" olarak sertifikalandırıldığını kaydetti.

Bu olağanüstü başarıda Afrika halkının ve hükümetlerinin kararlığının önemli rol oynadığını ifade eden Ghebreyesus, DSÖ, Rotary, Bill ve Melinda Gates Vakfı, UNICEF, Küresel Aşı İttifakı İnisiyatifi (GAVİ) ve ABD'nin rolüne övgüde bulundu.

Ghebreyesus, aynı dayanışmanın Kovid-19 için de gösterilmesi çağrısı yaptı.

Uşak'ta polis ekipleri maske takanlara gül verdiUşak'ta polis ekipleri, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskesini takan sürücü ve yolculara gül vererek teşekkür etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cuma namazı yarın saat kaçta ne zaman kılınacak? 28 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakitleri

Cuma namazı yarın saat kaçta ne zaman kılınacak? 28 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakitleri

Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

Süper Loto çekilişi için geri sayım! Süper Loto'da büyük ikramiye heyecanı...

Süper Loto çekilişi için geri sayım! Süper Loto'da büyük ikramiye heyecanı...

Sıradaki Haber