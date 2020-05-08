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08.05.2020 - 22:31 | | AA

En yetkili isimden corona virüs için 'çiçek hastalığı' benzetmesi: Bu bir sınavdır!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 300 milyon kişinin ölümüne neden olan çiçek hastalığının kökünün 1979'da kazındığını belirterek, dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında "küresel bir dayanışma sınavından" geçtiğini söyledi.

En yetkili isimden corona virüs için 'çiçek hastalığı' benzetmesi: Bu bir sınavdır!

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında konuştu

Tarihin akışında çok önemli kırılmalara neden olan bulaşıcı hastalıklardan bugüne kadar sadece çiçek hastalığının 1979'da kökünün kazındığına işaret eden Ghebreyesus, "Yok edilene kadar çiçek hastalığı insanlığa en az 3 bin yıl boyunca musallat olmuş ve sadece 20. yüzyılda 300 milyon insanı öldürmüştür. Bu hastalığın ortadan kaldırılması tarihteki en büyük halk sağlığı zaferi olarak duruyor." dedi.


En yetkili isimden corona virüs için çiçek hastalığı benzetmesi: Bu bir sınavdır




Modern immünolojinin temellerini atan Edward Jenner'in çiçek hastalığı için ilk aşıyı 1796'da geliştirdikten ancak 184 yıl sonra bu hastalığın kökünün kazandığını belirten Ghebreyesus, Kovid-19 aşısı konusunda sabırlı olunması gerektiği mesajını verdi.

Ghebreyesus, dünyanın "ortak düşman" Kovid-19 salgınıyla yüzleştiği bu dönemde, ülkelerin birlikte hareket etmesi gerektiğinin önemini vurgulayarak, "Çiçek hastalığı gibi Kovid-19 da halk sağlığı için belirleyici bir sorundur. Kovid-19 da çiçek hastalığı gibi küresel bir dayanışma sınavıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, bir soru üzerine Kovid-19'a karşı mücadelede "çok sıcak veya çok soğuğun" önemli olabileceğine dair "çeşitli söylentiler" duyduğunu belirterek, "Bunun virüs üzerinde hiçbir etkisi yoktur." diye konuştu.

Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
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