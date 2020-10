'Endişe verici aşamaya girildi'

Çin Vuhan’dan dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsün yayılma hızı artmaya devam ediyor. Çin’in ocak ayı başlarında Vuhan kentinde ilk vakaların bildirilmesinden bu yana virüs dünyana 40 milyon 600 bin kişiye bulaştı. Virüsün neden olduğu Kovid-19 hastalığı ise dünyada 1 milyon 123 bin 491 kişinin ölümüne yol açtı. Kuzey Yarımküre’de havaların soğuması ve kışın gelmesiyle birlikte virüsün bulaşı hızı da arttı.

‘Gelecek aylar zorlu’

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgınının “endişe verici bir aşamaya girdiğini” belirterek, “Kuzey yarımküre kışa girerken, özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika’da vakaların hızla artmaya başladığını görüyoruz. Kış geldiğinde gelecek birkaç ayın zorlu geçeceğini biliyoruz” dedi. Pek çok ülke liderinin virüsün yayılmasını yavaşlatmak, sağlık çalışanlarını ve sağlık sistemlerini korumak amacıyla aldığı önlemlerden memnuniyet duyduğunu ifade eden Ghebreyesus, vaka sayısı arttıkça hastane ve yoğun bakım servislerinde yatak ihtiyacının da arttığını dile getirdi. Tüm ülkeleri salgın zincirini kırmak için temey prensiplere odaklanması gerektiğini söyleyen DSÖ Direktörü, bu prensipleri aktif vakaların tespit edilmesi, virüsün çok görüldüğü bölgelerde küme araştırması yapılması, tüm vakaların izole edilmesi, temaslıların karantinaya alınması, iyi bir klinik bakım sağlanması, sağlık çalışanlarının desteklenmesi ve korunması olduğunu aktardı.

Avrupa’yı sert vuruyor



Yeni tip koronavirüs salgınında “ikinci dalga” birçok Avrupa ülkesinde salgının ilk ayları ile kıyaslandığında çok daha sert geçiyor. Almanya, Fransa, İspanya, İtalya ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede vaka sayıları hızla artıyor. Ülkelern salgının ilk dalgasındaki katı tedbirlere başvurmadı ancak kısmi sokağa çıkma yasağının da aralarında bulunduğu bazı tedbirlerle bulaşı hızını düşürmeye çalışıyor.

İtalya: 18 Ekim’de 11 bin 705 yeni vakayla salgının başından bu yana en yüksek günlük artış kaydedildi. Belediye başkanlarına cadde, sokak ve meydanları kapatma yetkisi verildi.

Fransa: Son haftalarda günlük vaka sayılarının 22 bin ile 32 bin arasında seyrettiği Fransa’da ise 17 Ekim’de 32 bin 427 yeni vakayla salgının başından beri hem ülkede hem de Avrupa’daki en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. “Maksimum alarm” seviyesine geçilen Paris ve çevresinde, Grenoble, Lille, Lyon, Aix-en-Provence, Marsilya, Rouen, Toulouse ve Montpellier kentlerinde 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı.

Birleşik Kralık: İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan oluşan Birleşik Krallık’ta da vakalar artıkça ek tedbirler hayata geçiriliyor. Ülkedeki günlük vaka sayısı 17 bine ulaştı. Önlem kapsamında sağlık çalışanları gibi hayati işler yapanlar dışında herkes evden çalışacak, market ve eczaneler hariç tüm perakende mağazaları, eğlence, konaklama ve turizm işletmeleri ile ibadet yerleri kapatılacak.

İspanya: Vaka sayısı önceki gün 37 bin 889 artışla 974 bin 449’a ulaştı. Son 7 günde 459 kişinin salgından hayatını kaybetti. Can kaybı 33 bin 992’ye çıktı. Madrid’de olağanüstü hal devam ederken Navarra, Aragon, Rioja, Castilla, Leon, Endülüs, Katalonya bölgelerinde ek önlemler uygulanıyor.

Almanya: Almanya’da da 17 Ekim’de 7830 yeni vakayla salgının başından beri en yüksek günlük vaka kaydedildi. Ülke genelinde geçerli uygulamaya göre, son 7 günde 100 bin nüfus başına vaka sayısının 50’yi aştığı kent ve ilçelerde tedbirler sıkılaştırılacak.

Belçika: Geçen hafta ortalama günlük artış 7870 olduğu ülke genelindeki restoranlar, kafeler ve barlar kapatıldı, 00.00-05.00 saatlerinde de sokağa çıkma yasağı getirildi.

İsviçre: Ülkede 19 Ekim’den kamuya açık tüm kapalı mekanlarda maske zorunluluğu getirildi.

Slovakya: Hükümet 45 gün sürecek “acil durum” ilan etti. Açık alanlarda da maske kullanma zorunluluğu hayata geçirildi.



En çok vakanın görüldüğü 5’inci ülke



Latin Amerika ülkelerinde de Kovid-19 vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Bölge ülkelerinden Arjantin’de Kovid-19 nedeniyle 161 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı ölü sayısı 26 bin 267’ye, 10 bin 561 kişide de virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 989 bin 680’e çıktı. Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin’de, iyileşenlerin sayısı da 803 bin 965 olarak açıklandı. Salgına karşı oldukça uzun bir karantina uygulamasına rağmen Arjantin “dünyada en fazla vaka görülen 5’inci ülke” konumunda bulunuyor. Arjantin’de 20 Mart’ta yürürlüğe konulan ve sonrasında büyük ölçüde hafifletilen karantina, ülkenin 18 eyaletinin belirli bölgelerinde 25 Ekim’e kadar uzatılmıştı. En fazla vakanın görüldüğü ülkeler sıralamasında Arjantin 5’inci.



Kanada ABD sınırını kapatıyor



Kanada’da koronavirüs salgınında ikinci dalga endişesi devam ediyor. Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Bill Blair, ABD sınırını 21 Kasım’a kadar zorunlu olmayan tüm seyahatlere kapatacağını duyurdu. Başbakan Justin Trudeau da “Sınırın açık olmasını isterdik. Ancak Kanadalıların güvende tutulduğundan emin olmadıkça bunu yapamayız. Şu anda ABD’deki durum endişe verici” dedi.



En güçlü antikor yaşlı erkeklerde



ABD’de Johns Hopkins Bloomberg Kamu Sağlığı Okulu’nda görevli uzmanların liderliğinde yapılan bir araştırma, yeni tip koronavirüse karşı koruyuculuk sağlayabilen antikorların en yüksek seviyelerine hastanede tedavi görmüş yaşlı erkeklerde rastlandığı ortaya koydu. Araştırmada, Kovid-19’a yakalanıp iyileşmiş 126 kişinin antikor seviyeleri incelendi. Araştırmada, hastanede tedavi görmüş yaşlı erkeklerin, Kovid-19 hastalarının tedavisinde plazma bağışı için en güçlü adaylar olduğu tespit edildi. Uzmanların bulguları, Kovid-19’un hücreden hücreye enfeksiyonunu etkisiz hale getirmeyi amaçlayan hücre kültürlerinde plazmanın etkinliğini ve koronavirüsün sivri uçlu proteiniyle bağlantılı antikorların seviyesini ölçen çeşitli testlerle elde ettiği kaydedildi. Bu çalışma yine daha önceki araştırmalar gibi deneklerin antikor seviyeleri ve koronavirüsü etkisiz hale getirme potansiyelinin çeşitlilik gösterdiğini, hastaneye kaldırılanların antikorlarının ortalama olarak daha yüksek seviyede ve etkin olduğunu ortaya koydu



Düşük gelirliler işini bırakabilir



ABD’de yapılan araştırmada, yeni tip koronavirüsün başka bir etkisini daha gözler önüne serdi. Associated Press-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi’nce yapılan ankette, pandemi sürecinde milyonlarca kişi işini kaybederken, çalışmaya devam eden her 10 kişiden 7’sinin ise virüse yakalanma stresi yaşadığı kaydedildi.



Ankete katılan Amerikalı çalışanların 4’te 1’i, Kovid-19’un hayatlarındaki en büyük endişe haline geldiğini belirterek, salgın nedeniyle işini bırakmayı düşündüklerini aktardı. Ankette, düşük gelirli çalışanların işlerini bırakmayı daha fazla gözden geçirdiği ortaya çıktı. NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi’nde kıdemli araştırmacı John Roman, “En şaşırtıcı bulgu ise işini kaybetmeyi en az göze alabilecek düşük gelirliler, en fazla işten ayrılmak isteyen kesim. Düşük kazançları nedeniyle işlerine bağlılık hissetmedikleri için sağlık açısından daha güvenli iş imkânı arıyorlar” dedi. Ankete çalışan 1015 Amerikalı katıldı.



1.3 milyarın yarısına bulaşabilir



Hindistan Bilim Kurulu, 1.3 milyar kişinin yaşadığı ülkede, sosyal mesafe ve maske takma gibi önlemlerin göz ardı edilmesi durumunda nüfusun en az yarısının şubat ayına kadar Kovid-19 ile enfekte olabileceğini duyurdu. Hindistan Teknoloji Enstitüsü’nde görevli üyesi Profesör Manindra Agrawal, “Matematiksel modelimiz, nüfusun yüzde 30’unun (380 milyon) şu anda enfekte olmuş olabileceğini, şubat 2021’e kadar bu oranın yüzde 50’ye çıkabileceğini gösteriyor” dedi.