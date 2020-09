Endonezya Hakkında Bilgiler; Endonezya Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Endonezya Cumhuriyetinin resmi simgesi olan bayrağı, iki yatay şeritten oluşuyor. Üst yatay şerit rengi kırmızı iken, alt şeridin rengi beyazdır. Endonezya bayrağı 17 Ağustos 1945 yılında duyurulup göndere çıkartılmıştır. Bayraktaki kırmızı renk, mücadele ve dökülen kanları simgeler. Alt kısımda bulunan beyaz rengi, ruhu ve ruhsal ögeleri temsil eder.



Endonezya Nerededir?



Güneydoğu Asya'da bulunan Endonezya, Pasifik ve Hint Okyanusu arasında, takım adalar halinde bulunur. Ekvator çizgisinin üzerinde yer alan ülkenin kuzey kısmında Malezya, doğusunda Doğu Timor ile Papua Yeni Gine bulunuyor. Güney bölümünde Avustralya yer alırken, diğer komşuları, Filipinler, Singapur, Nikobar ve Adman'dır.



Endonezya Nüfusu Ne Kadar?



Endonezya nüfusu, 2020 worldometers.info adresinin tahminlerine göre 273.523.615 kişidir. Dünya nüfus sıralamasında 4. sırada yer alan ülkede nüfus artı hızı yüksek olarak seyreder.



Endonezya'nın Başkenti Neresidir?



Endonezya Cumhuriyet, Java, Sumatra, Kalimantan, Nusa Tenggara, Bali, Sulawesi, Papua ve Maluku bölgelerinden oluşur. Bu bölgeler, ana ada ve çevresinde bulunan küçük adalar şeklinde isimlendirilir. Ülkenin en önemli şehirleri; Batam, Bali, Jakarta, Lombok ve Medam'dır. Endonezya'nın başkenti Jakarta şehridir.



Endonezya'nın Para Birimi Nedir?



Endonezya Cumhuriyeti sınırlarında kullanılan para birimi Endonezya Rupisi olarak isimlendirilir. Uluslararası alanda Endonezya Rupisi kısaltması, IDR şeklindedir. 1 Endonezya Rupisi, yaklaşık 0,00047 Türk Lirası değerine eşittir. Endonezya Rupisi, dünyanın en değersiz paralarından birisidir.



Endonezya'nın Resmi Dili Nedir?



Endonezya birçok adadan oluştuğu gibi farklı etnik guruplara ev sahipliği yapar. Ülkede 250'den daha çok lehçe bulunuyor. Bu lehçelerin birleşimiyle ortaya çıkan ve resmi olarak kabul edilmiş dile, Bahasia denilir. Endonezya Cumhuriyeti resmi dili diğer adıyla Endonezce'dir. Bunun yanında İngilizce hem ekonomi hem ticaret alanlarında yaygın olarak kullanılır.



Endonezya ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Endonezya ile Türkiye arasındaki saat farkı 4 saattir. Endonezya Türkiye saatine göre 4 saat ileridedir. Türkiye'de saatler öğlen 12:00 olduğunda, Endonezya ülkesinde saatler 16:00 olur.



Endonezya İklimi



İki okyanus arasında yer alan ve takım adalarından oluşan Endonezya'da iklim çeşitlidir. Nemli, sıcak ve tropikal iklimin hakim olduğu söylenebilir. Endonezya'da görülen iklime genel olarak ekvatoral iklim denilebilir. Her bir adanın kendine özel iklimi olduğu ayrıca söylenebilir.



Hemen her mevsim yağışın görüldüğü Endonezya'da yaz aylarında ortalama sıcaklık 26 derecedir. Ancak diğer aylarda sıcaklık 18 derece ve altına düşmez. Ülke ekvator kuşağı içerisinde olduğundan, kış mevsimi yaşanmaz. Yıllık ortalama yağış miktarının 7000 mm'ye çıktığı ülkede, sıklıkla sel felaketleri görülebilir.



Endonezya'ya Ne Zaman Gidilir?



Endonezya'da kış mevsimi yaşanmaz ancak her mevsim çok yağmurlu olduğundan belli zamanlarda gidilmesi önerilir. Ülkede özellikle Nisan ve Ekim ayları arasında yağmur miktarları, ortalamanın altına düşer. Bu nedenle ülkeyi ziyaret etmek için en ideal zamanın bu dönem olduğu belirtilir.



Endonezya Ekonomisi



Endonezya, sel felaketlerinin sıkça yaşanmasından dolayı dünyanın yoksul ülkeleri arasında sanılır. Ülkede belli bir kesimin olduğu biliniyor ancak ülkenin kendi ekonomisi, dünyanın en büyük 16. ekonomisidir.



Doğal gaz ve petrolün ekonominin bel kemiği olduğu söylenebilir. 1150 dolar kişi başı gelirli Endonezya, orta gelirli ülkeler sıralamasına yerleşmiştir. Orman ürünleri, Endonezya ekonomisinde önemli yere sahiptir.