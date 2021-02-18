Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 9 bin 39 artışla 1 milyon 252 bin 685’e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 181 artarak 33 bin 969'a, iyileşenlerin sayısı 10 bin 546 artarak 1 milyon 58 bin 222’ye yükseldi.

MALEZYA'DA ÖLÜ SAYISI 1000'İ GEÇTİ

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 2 bin 712 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 274 bin 875'e yükseldi.

Bugün 5 bin 320 kişi daha sağlığına kavuşurken virüsü yenenlerin sayısı 235 bin 82, aktif vakalar ise 38 bin 763 oldu.

Son 24 saatte 25 kişinin Kovid-19'dan vefat ettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 1030'a ulaştı.

JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 7 BİN 300'Ü GEÇTİ

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1537 artarak 422 bin 747’ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 76 artışla 7 bin 312’ye yükseldi.

Son bir günde 62 bin 420 kişiye virüs testi yapılırken, 2 bin 286 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 564 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.