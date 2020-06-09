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09.06.2020 - 10:05 |

Endonezya'da 5.6 büyüklüğünde deprem

Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alan adalar ülkesindeki sarsıntı, yerin 10 kilometre altında gerçekleşti. Deprem sonrası tsunami alarmı verilmedi.

Endonezya'da 5.6 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Maluku eyaletinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntının merkez üssü, Buru Adası’nın 126 kilometre güneybatı açıkları. Deprem yerin 10 kilometre altında kaydedildi.

Yerel kaynaklar, depremin büyüklüğünü 6 olarak veriyor.

Endonezyalı yetkililer, şu ana kadar can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapmış değil. Deprem sonrası tsunami alarmı verilmedi.

Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da 26 Eylül 2019'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 39 kişi hayatını kaybetmişti.

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