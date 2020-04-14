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14.04.2020 - 10:58 | | AA

Endonezya'da corona virüs nedeniyle ulusal afet ilan edildi

Endonezya’da yeni tip corona virüs nedeniyle ulusal afet ilan edildi.

Endonezya'da corona virüs nedeniyle ulusal afet ilan edildi

Tempo gazetesinin haberine göre, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, ülkeye yayılan yeni tip corona virüs (covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ulusal afet kararı aldı.

Ulusal afet kararı ile ülke genelinde giderek artan vaka ile can kayıplarının önüne geçilmesinin ve virüsün sosyal hayat ve ekonomiye etkilerinin azaltılmasının amaçlandığı bildirildi.

BAZI BÖLGELERDE "GENİŞ KAPSAMLI SOSYAL KISITLAMALAR" UYGULANMAYA BAŞLANDI

Öte yandan merkezi hükümetin salgınla mücadele kapsamında düzenlediği "geniş kapsamlı sosyal kısıtlamalar" başkent Cakarta ile birlikte diğer bazı bölgelerde de uygulanmaya başlandı.

Ülkede dün itibariyle vaka sayısının 4557’ye, can kaybının ise 399’a yükseldiği bildirilmişti.

ABD'deki kasırgalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 30'u geçtiABD'nin güney eyaletlerinde etkili olan fırtına ve kasırgalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi.
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