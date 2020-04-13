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13.04.2020 - 12:51 | | AA

Endonezya'da corona virüse karşı 'hayaletli caydırma önlemi'

Endonezya'nın Cava Adası'ndaki Kepuh kasabasında yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında halkın sokağa çıkmasını engellemek amacıyla "hayaletli caydırma önlemi" uygulamaya kondu.

Endonezya basınındaki habere göre, kefen şeklinde beyaz örtüye sarılan ve yüzleri beyazla boyanmış kişilerin sokaklarda yürüdüğü "hayaletli caydırma önlemi", kasaba yetkilileri ve gönüllüler tarafından polisle iş birliği içerisinde uygulamaya konuldu.

Farklı ve caydırıcı olabileceği düşünüldüğü için hayata geçirilen uygulamayla halkın sokağa çıkma sıklığının düşürülmesi ve sosyal mesafenin korunması amaçlanıyor.

"Hayaletli caydırma önlemi" sosyal medyada büyük ilgiyle karşılanırken, uygulamanın beklenen etkiyi göstermediği ancak tedbirleri hatırlattığı yorumları yapıldı.

Ulusal basındaki haberlerde, uygulama nedeniyle çocuklar ve çocuklu ailelerin sokağa çıkmadığı kaydedildi.

Sokağa çıkma yasağının ilan edilmediği Endonezya'da Covid-19 nedeniyle halka sosyal mesafeyi korumaları ve hijyene dikkat etmeleri çağrısı yapılıyor.

Ülkede 4 bin 557 kişide yeni tip koronavirüs görülürken, salgında 399 kişi hayatını kaybetti.

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