15.06.2020 - 15:46 | | DHA
Timsaha yem olan kadının parçaları hayvanın midesinden çıktı!
Endonezya'nın Kalimantan bölgesinde 45 yaşındaki bir kadın, balık tutarken 6 metrelik bir timsaha yem oldu. Öldürülen dev timsahın midesinden, kadına ait uzuvları çıktı.
Endonezya'nın Kalimantan bölgesinde film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Ülkenin Kuzey Kalimantan bölgesinde Cuma günü akşam saatlerinde nehir kenarında balık tutan Fatima adlı kadın, 6 metre boyunda dev bir timsaha yem oldu. Fatima'nın arkadaşları, timsahın kadını belinden kavradığını ve nehrin derin sularına doğru çektiğini gördüklerini ifade etti.
DEV TİMSAHIN KARNI AÇILDI
Kaybolan kadını aramaya çıkan köylüler ve polis, nehir kenarında dev timsahı yakaladı. Polis tarafından silahla öldürülen timsahın karnı açıldı. Timsahın karnından Fatima'ya ait olduğu tespit edilen vücut uzuvları çıktı.