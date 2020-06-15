Timsaha yem olan kadının parçaları hayvanın midesinden çıktı!

Endonezya'nın Kalimantan bölgesinde film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Ülkenin Kuzey Kalimantan bölgesinde Cuma günü akşam saatlerinde nehir kenarında balık tutan Fatima adlı kadın, 6 metre boyunda dev bir timsaha yem oldu. Fatima'nın arkadaşları, timsahın kadını belinden kavradığını ve nehrin derin sularına doğru çektiğini gördüklerini ifade etti.



DEV TİMSAHIN KARNI AÇILDI



Kaybolan kadını aramaya çıkan köylüler ve polis, nehir kenarında dev timsahı yakaladı. Polis tarafından silahla öldürülen timsahın karnı açıldı. Timsahın karnından Fatima'ya ait olduğu tespit edilen vücut uzuvları çıktı.