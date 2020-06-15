MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Timsaha yem olan kadının parçaları hayvanın midesinden çıktı!
ABONE OL
15.06.2020 - 15:46 | | DHA

Timsaha yem olan kadının parçaları hayvanın midesinden çıktı!

Endonezya'nın Kalimantan bölgesinde 45 yaşındaki bir kadın, balık tutarken 6 metrelik bir timsaha yem oldu. Öldürülen dev timsahın midesinden, kadına ait uzuvları çıktı.

Timsaha yem olan kadının parçaları hayvanın midesinden çıktı!

Endonezya'nın Kalimantan bölgesinde film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Ülkenin Kuzey Kalimantan bölgesinde Cuma günü akşam saatlerinde nehir kenarında balık tutan Fatima adlı kadın, 6 metre boyunda dev bir timsaha yem oldu. Fatima'nın arkadaşları, timsahın kadını belinden kavradığını ve nehrin derin sularına doğru çektiğini gördüklerini ifade etti.

DEV TİMSAHIN KARNI AÇILDI

Kaybolan kadını aramaya çıkan köylüler ve polis, nehir kenarında dev timsahı yakaladı. Polis tarafından silahla öldürülen timsahın karnı açıldı. Timsahın karnından Fatima'ya ait olduğu tespit edilen vücut uzuvları çıktı.

Deprem şehidi uğurlanırken deprem meydana geldiBingöl'de meydana gelen deprem büyük panik yaşatırken yaşanan o anlar kameraya böyle yansıdı
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Arnavutköy'ü saran kara bulutlar böyle görüntülendi

Arnavutköy'ü saran kara bulutlar böyle görüntülendi

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İşte yeni formül, 11 gün ve...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İşte yeni formül, 11 gün ve...

Avrupa bu olayı konuşuyor! Yanlışlıkla işgal...

Avrupa bu olayı konuşuyor! Yanlışlıkla işgal...

Kendini asan şahıs, son anda kurtarıldı

Kendini asan şahıs, son anda kurtarıldı

Sıradaki Haber