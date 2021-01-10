Endonezya’da uçak kazası

Endonezya’da kalkıştan çok kısa bir süre sonra irtibatın kesildiği Sriwijaya Havayolları’na ait yolcu uçağının denize düştüğü bildirildi.

Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, düzenlediği basın toplantısında, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği, içinde 12 kişilik mürettebat ve 50 yolcu bulunan “SJ182” sefer sayılı yolcu uçağının, başkent Cakarta’nın kuzey açıklarındaki Laki ile Lancang Adası arasındaki noktaya düştüğünü belirtti. Sumadi, uçağın düştüğü bölge genelinde geniş çaplı arama ve kurtarma çalışmalarına başlandığı bilgisini paylaştı. Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, en son iletişimin yerel saatle 14.40’ta yapıldığı uçağın Cakarta-Pontianak seferini yapmak üzere havalandığını belirtmişti.

Ulusal Arama Kurtarma Ajansı yetkilileri de Borneo adasına gitmekte olan uçağı arama çalışmalarının Java adası açıklarında sürdüğünü duyurdu. Uçağın düştüğü yer olarak belirtilen Laki ve Lancang adaları, Java yakınlarında. Yetkililer uçağa ait olduğu tahmin edilen bazı parçaların bulunduğunu söyledi. Endonezya Donanması da, uçağın enkazının 4 ayrı noktaya dağıldığını açıkladı. Sivil havacılık uçuşlarını takip eden “Flightradar24”, Twitter hesabından, 27 yaşındaki uçağın radardan kaybolmadan önceki son bir dakika içinde 3 bin metre irtifa kaybettiği bilgisine yer vermişti. Uçaktakilerin tamamının Endonezyalı olduğu belirtiliyor.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, Endonezya’da düşen uçakta hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi’yle telefonda görüşerek taziyeleri iletti.