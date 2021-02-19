Endonezya'daki heyelanda ölü sayısı 18'e yükseldi

Kompas gazetesinin haberine göre, Nganjuk bölgesine bağlı Ngetos köyünde meydana gelen toprak kaymasında kayıpları arama kurtarma çalışmalarında 6 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Yetkililer, hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiği heyelanda, halen kayıp olan 1 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Bu arada 21 kişinin toprak altında kaldığı olayda şu ana kadar 2 kişi sağ olarak kurtarılmıştı.
Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim-nisan döneminde sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.
Türk doktordan kanserli dokuyu yok eden buluşABD’de dünyaca ünlü sağlık kurumu Mayo Clinic’te görev yapan Prof. Dr. Rahmi Öklü, kanser tedavisinde büyük bir başarıya imza attı. Öklü, kanser hücrelerine doğrudan ulaşabilecek bir sıvı geliştirdi. Bu sıvı sayesinde tümörlerin yan etki yaratmadan yok edebileceğini kanıtladı.