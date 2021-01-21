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21.01.2021 - 19:28 | | İHA

Endonezya’daki uçak kazasında flaş gelişme' Sadece kara kutu...'

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da 9 Ocak’ta düşen yolcu uçağının enkazını ve ölenlerin cenazelerini arama çalışmaları durduruldu. Yetkililer, sadece kayıp olan kara kutuyu arama çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

Endonezya’daki uçak kazasında flaş gelişme' Sadece kara kutu...'

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da 9 Ocak’ta Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan JY182 sefer sayılı Boeing 737-500 tipi yolcu uçağı havalandıktan 4 dakika sonra Java Denizi’ne düşmüştü. Kazada 10’u çocuk 50 yolcu ve 12 mürettebat hayatını kaybetmişti.

Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS) Başkanı Bagus Puruhito yaptığı açıklamada, düşen uçağın enkazını ve hayatı kaybedenlerin cenazelerini arama çalışmalarının durdurulduğunu belirtti. Puruhito, “Arama operasyonları durduruldu, ancak kayıp olan ikinci kokpit ses kayıt cihazını (CVR) aramaya devam edeceğiz” dedi.

Endonezya’daki uçak kazasında flaş gelişme Sadece kara kutu...


Puruhito, ekiplerin şu ana kadar kazada hayatını kaybedenlere ait 324'ten fazla vücut parçasını bulduğunu ifade ederek, 43 kişinin ise kimliğinin tespit edildiğini belirtti.

Endonezya’daki uçak kazasında flaş gelişme Sadece kara kutu...


Öte yandan Ekipler, 12 Ocak’ta kara kutulardan birini yerine tespit ederek denizden çıkarmıştı. Bulunan kara kutudaki verilerin 1 ay içinde açıklanması bekleniyor.

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